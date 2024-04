Het sentiment onder Duitse bedrijven is merkbaar verbeterd. De ifo-index voor het ondernemingsklimaat steeg van 85,7 punten in februari naar 87,8 punten in maart. Met name de verwachtingen van bedrijven waren veel minder pessimistisch. Ook de beoordeling van de huidige situatie is verbeterd. De Duitse economie ziet een lichtpuntje.

In de verwerkende industrie is het ondernemingsklimaat aanzienlijk verbeterd. De bedrijven waren merkbaar tevredener over hun huidige business. Daarnaast steeg de

aanzienlijk. Bedrijven zijn echter nog ver verwijderd van optimisme. De orderportefeuille bleef afnemen.

In de dienstensector is de index van het ondernemingsklimaat aanzienlijk gestegen. Dit kwam vooral door de minder pessimistische verwachtingen. Ook de dienstverleners beoordeelden hun huidige situatie iets beter. Vooral in transport en logistiek en in de horeca was er een stijgende lijn.

De index boekte ook aanzienlijke winsten in de handel. Winkeliers waren meer tevreden over hun huidige business. Bovendien waren de verwachtingen niet meer zo pessimistisch. Vooral retailers zien een sprankje hoop.

In de belangrijkste bouwnijverheid is de indicator voor het ondernemingsklimaat gestegen. De beoordeling van de huidige situatie was iets beter. Na het historische dieptepunt in de voorgaande maand stegen de verwachtingen licht. De vooruitzichten blijven echter somber.