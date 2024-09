De stemming van bedrijven in Duitsland is dalend. De ifo-index Business Climate Index daalde van 87,0 punten in juli naar 86,6 punten in augustus. Bedrijven beoordeelden hun huidige situatie slechter. Bovendien waren de verwachtingen pessimistischer. De Duitse economie raakt steeds meer in een crisis.

In de verwerkende industrie daalde de index zienderogen. Bedrijven waren beduidend minder tevreden over de lopende zaken. De verwachtingen daalden tot het laagste niveau sinds februari. Bedrijven klaagden opnieuw over dalende orderportefeuilles. Vooral fabrikanten van kapitaalgoederen bevinden zich in een moeilijke situatie.

In de dienstensector is het ondernemingsklimaat verslechterd. Dit was vooral te wijten aan meer sceptische verwachtingen. Bovendien is de huidige situatie enigszins verslechterd.

In de handel is het vestigingsklimaat na twee achtereenvolgende dalingen weer licht gestegen. De reden hiervoor waren de iets minder pessimistische verwachtingen. Retailers waren daarentegen meer ontevreden over de huidige business.

In de belangrijkste bouwnijverheid bleef de index onveranderd. Aan de ene kant waren bedrijven iets minder ontevreden over de huidige situatie. Aan de andere kant vertroebelden hun verwachtingen enigszins.