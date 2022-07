De stemming in de Duitse economie is aanzienlijk afgekoeld. De ifo Geschäftsklimaindex is in juli gedaald tot 88,6 punten, na 92,2 punten (voor seizoensinvloeden gecorrigeerd) in juni. Dit is de laagste waarde sinds juni 2020. Bedrijven verwachten aanzienlijk slechtere zaken in de komende maanden. Bovendien waren ze minder tevreden over hun huidige bedrijfssituatie. Hoge energieprijzen en de dreiging van gastekorten drukken op de economie. Duitsland staat op de rand van een recessie.

In de verwerkende industrie is de index sterk gedaald. Het pessimisme over de komende maanden heeft het hoogste niveau sinds april 2020 bereikt. Dit geldt voor bijna alle industriële sectoren. De bedrijven beoordeelden hun huidige situatie ook slechter. De nieuwe orders zijn voor het eerst in twee jaar licht gedaald.

In de dienstensector is het ondernemingsklimaat aanzienlijk verslechterd. Met name de verwachtingen zijn sterk gedaald. Na het recente grote optimisme sloeg de stemming ook om in de toeristische sector en de horeca. Hoewel de dienstverleners de huidige situatie slechter inschatten, blijft de indicator op een hoog niveau.

In de handel is de indicator opnieuw aanzienlijk gedaald. De handelaren waren minder tevreden over de lopende zaken. De zorgenlijnen met het oog op de komende maanden worden steeds dieper. Er is momenteel geen enkele detailhandelafdeling die optimistisch is over de toekomst.

In de belangrijkste bouwsector is het ondernemingsklimaat na een kortstondig herstel in de vorige maand opnieuw merkbaar verslechterd. De oordelen over de huidige situatie daalden naar het laagste niveau sinds april 2016. Ook de verwachtingen worden gekenmerkt door groot pessimisme.

Clemens Fuest

Voorzitter van het ifo-instituut