Het sentiment in het Duitse bedrijfsleven is verbeterd. De ifo Business Climate Index steeg in maart naar 93,3 punten, tegen 91,1 punten in februari. Dit is de vijfde opeenvolgende stijging. Deze opwaartse ontwikkeling werd voornamelijk gedreven door de verwachtingen van het bedrijfsleven; ook bedrijven beoordeelden hun huidige activiteiten als iets beter. Ondanks de turbulentie bij sommige internationale banken stabiliseert de Duitse economie.

In de industrie steeg de index fors. Bedrijven waren opvallend meer tevreden over hun huidige bedrijfssituatie. Bovendien verdween het pessimisme bijna volledig uit hun verwachtingen. Het sentiment verbeterde aanzienlijk, vooral in belangrijke productiegebieden zoals de automobiel-, chemische, elektrische en elektronische en machine- en apparatenindustrie.

In de dienstensector zette het vestigingsklimaat zijn opleving voort. De huidige zaken ontwikkelden zich veel bevredigender. De verwachtingsindex steeg naar de hoogste waarde sinds februari 2022. Meer dienstverleners verwachten dat de omzet zal stijgen.

In de handel steeg de index licht. Het herstel van de afgelopen maanden verloor aan kracht. De indices voor de lopende business en de verwachtingen stegen beide een beetje. Er was echter bijna geen beweging in de retail, waar bedrijven nog steeds pessimistisch zijn over de komende maanden.

In de bouw verbeterde het vestigingsklimaat. Dit kwam door minder pessimistische verwachtingen. Bouwbedrijven beoordeelden hun huidige activiteiten als iets slechter.