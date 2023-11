De stemming in de Duitse economie is verbeterd. De ifo-index voor het bedrijfsklimaat steeg in oktober naar 86,9 punten, na 85,8 punten (seizoensgecorrigeerd) in september. De bedrijven waren iets tevredener over de lopende zaken. Ook de managers waren minder pessimistisch over de komende maanden. De Duitse economie ziet een lichtpuntje aan de horizon.

In de verwerkende industrie steeg de ondernemingsklimaatindex licht. Dit was te danken aan de minder sceptische verwachtingen van bedrijven. Zij beoordeelden de huidige situatie echter opnieuw slechter. De ordersituatie blijft lastig. Het ondernemingsklimaat in de dienstensector is aanzienlijk verbeterd. Vooral bedrijven waren meer tevreden over de huidige business. De verwachtingen zijn ook toegenomen, maar worden nog steeds gekenmerkt door twijfels. De index daalde tijdens de handel. Handelaren hebben hun beoordeling van de huidige situatie naar beneden bijgesteld. Ze waren ook pessimistischer over de komende maanden. Deze ontwikkeling werd vooral gedreven door de groothandel. In de bouwsector steeg de indicator voor het ondernemingsklimaat licht. De bedrijven beoordeelden hun huidige bedrijfssituatie iets slechter. Hoewel licht verbeterd, blijven de vooruitzichten voor de komende maanden pessimistisch.