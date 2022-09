Rivean Capital kondigt vandaag aan dat het een overeenkomst heeft bereikt met de aan NYSE genoteerde, gediversifieerde industriële technologiegroep IDEX Corporation (“IDEX”) voor de verkoop van Muon B.V. en haar dochterondernemingen (“Muon Group”). IDEX zet zich in om de groeiambities van Muon Group te ondersteunen als onderdeel van hun Health &Science Technologies-groep.

Er is een sterke strategische reden voor de transactie, met duidelijke voordelen voor beide bedrijven. De overname van Muon Group zal IDEX voorzien van aanvullende precisietechnologie mogelijkheden en zal de productontwikkeling verbeteren om de relaties met klanten verder te versterken en uit te breiden.

Michiel Barendse, CEO van Muon Group: “Met de steun van Rivean Capital heeft Muon een strategische agenda kunnen implementeren die het positioneert voor groei in de komende jaren. Bij Muon zijn we allemaal verheugd om onze krachten te bundelen met het IDEX-platform, omdat we denken dat dit de beste manier is om onze groeiambities op lange termijn veilig te stellen. Het bedrijfsmodel en de cultuur van IDEX komen goed overeen met de onze, en hun schaal en middelen zullen ons helpen onze doelen sneller te bereiken.”

Hein Ploegmakers, senior partner bij Rivean Capital: “Rivean Capital heeft Muon Group de afgelopen vierenhalf jaar helemaal ondersteund op haar groeireis. In deze periode voltooide Muon een meerjarig investeringsprogramma en verdubbelde het zijn inkomsten meer dan. Ik ben ervan overtuigd dat IDEX een uitstekend huis voor Muon zal zijn.”

IDEX neemt Muon Group over voor een ondernemingswaarde van €700 miljoen. De afronding van de voorgenomen transactie wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2022 en is onderworpen aan de gebruikelijke goedkeuring door regelgevende instanties en het voltooien van de raadplegingsprocedures van de ondernemingsraad.

William Blair trad op als exclusief financieel adviseur van de aandeelhouders van Muon Group en De Brauw Blackstone Westbroek trad op als juridisch adviseur van Rivean Capital.

Muon Group, met hoofdkantoor in Nederland, is een toonaangevende leverancier van microprecisieoplossingen, die componenten ontwikkelt en produceert die functioneren in het hart van eindgebruikerstoepassingen in halfgeleider, medische technologieën, digitaal printen, voedselverwerking en filtratie. Met 580 medewerkers heeft Muon Group zes toegewijde technologiecentra in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en India die opereren onder de bekende industriemerken Veco, LouwersHanique, Millux, Tecan en Atul. Voortbouwend op meer dan 80 jaar innovatie, ervaring en traditie, wordt Muon vertrouwd door enkele van ‘s werelds toonaangevende hightechbedrijven om hun voorkeursleverancier van oplossingen te zijn als het gaat om extreme nauwkeurigheidsuitdagingen in metalen, technisch glas, geavanceerde keramiek en speciale materiaalcombinaties. Voor 2022 verwacht Muon Group een omzet van circa €140 miljoen te realiseren.

Rivean Capital is een toonaangevende Europese private equity investeerder in het middensegment van de markt. Met kantoren in Utrecht, Brussel, Frankfurt, Zürich en Milaan en meer dan €3 miljard fondsen onder beheer heeft Rivean sinds 1982 meer dan 250 bedrijven ondersteund bij het realiseren van hun groeiambities.

IDEX Corporation maakt duizenden producten en bedrijfskritische componenten die het dagelijks leven om u heen verbeteren. Als je van chocolade houdt, is het heel goed mogelijk door een Viking® interne tandwielpomp in de snoepfabriek gegaan. Als u ooit een auto-ongeluk hebt gehad, hebben hulpverleners mogelijk de reddingstool Hurst Jaws of Life® gebruikt om uw leven te redden. Als uw arts een DNA-test heeft besteld om uw risico op ziekte te voorspellen of een behandelingskuur te bepalen, heeft het laboratorium mogelijk apparatuur gebruikt die componenten bevat die zijn gemaakt door IDEX Health &Science. Opgericht in 1988 met drie kleine, ondernemende productiebedrijven, zijn we er trots op te kunnen zeggen dat we nu meer dan 45 verschillende bedrijven over de hele wereld deel uitmaken van de IDEX-familie. Met meer dan 8.000 werknemers en productieactiviteiten in meer dan 20 landen is IDEX een goed presterend, wereldwijd bedrijf met een jaarlijkse omzet van bijna $ 2,8 miljard, toegewijd aan het maken van vertrouwde oplossingen die levens verbeteren. IDEX-aandelen worden verhandeld op de New York Stock Exchange onder het symbool “IEX”.