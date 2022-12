IBM en Rapidus hebben vandaag een gezamenlijk ontwikkelingspartnerschap aangekondigd om de technologie voor het schalen van logica te bevorderen als onderdeel van de initiatieven van Japan om een wereldleider te worden op het gebied van halfgeleideronderzoek, -ontwikkeling en -productie.

Rapidus Corporation onderzoekt, ontwikkelt, ontwerpt, produceert en verkoopt geavanceerde logische halfgeleiders en is opgericht met de goedkeuring van grote Japanse bedrijven. Als onderdeel van deze overeenkomst zullen Rapidus en IBM baanbrekende 2 nanometer (nm) node-technologie verder ontwikkelen voor implementatie door Rapidus in zijn fabriek in Japan.

Dit werk zal gebruik maken van IBM’s expertise op het gebied van halfgeleideronderzoek en -ontwerp. In 2021 kondigde IBM aan dat het ‘s werelds eerste 2nm node-chip had ontwikkeld, die naar verwachting 45% betere prestaties of 75% meer energie-efficiëntie zal bereiken dan toonaangevende 7 nm-chips. IBM heeft een lange geschiedenis van succesvolle samenwerkingsverbanden met Japanse halfgeleiderfabrikanten op het gebied van geavanceerde logica- en geheugentechnologie, evenals Japanse leveranciers van apparatuur en materialen.

“Het is mij een groot genoegen om vandaag aan te kondigen dat Rapidus officieel een partnerschap is aangegaan met IBM voor de gezamenlijke ontwikkeling van 2nm node-technologie”, aldus Atsuyoshi Koike, President en CEO van Rapidus. “Dit is een lang gewenste internationale samenwerking, echt essentieel voor Japan om opnieuw een vitale rol te spelen in de toeleveringsketen van halfgeleiders. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze samenwerking de weg zal effenen voor ons doel om bij te dragen aan het welzijn van de mensheid door middel van geavanceerde logische halfgeleiders die zijn geproduceerd met technologieën die samen met IBM zijn ontwikkeld.”

“IBM is vereerd om samen te werken met Rapidus bij de ontwikkeling van de volgende generatie halfgeleidertechnologieën en japan te helpen positioneren als leider op een van ‘s werelds meest strategische technologiegebieden”, aldus Darío Gil, SVP en Director of Research bij IBM. “Deze samenwerking is van cruciaal belang om te zorgen voor een geografisch evenwichtige wereldwijde toeleveringsketen van geavanceerde halfgeleiders, gebouwd door een levendig ecosysteem van gelijkgestemde bedrijven en landen.”

Als onderdeel van deze overeenkomst zullen rapidus-wetenschappers en -ingenieurs samenwerken met IBM Japan- en IBM-onderzoekers in het Albany NanoTech Complex dat eigendom is van en wordt beheerd door NY CREATES in Albany, New York – een van ‘s werelds meest geavanceerde halfgeleideronderzoeksfaciliteiten. Rapidus is de nieuwste entiteit die zich aansluit bij het Albany NanoTech Complex-ecosysteem, dat IBM, Applied Materials, Samsung Electronics, Tokyo Electron, SCREEN, JSR, de State University of New York (SUNY) en anderen omvat.

Rapidus is van plan om gedifferentieerde strategieën in de productie in te zetten, waaronder automatisering en efficiëntie, om snelheid naar markt en concurrentievermogen te garanderen. Deze 2nm-technologie is bedoeld om marktleider te zijn en zal compatibel zijn met industriestandaarden. Rapidus verwacht in de tweede helft van de jaren 2020 te beginnen met de massaproductie van zijn 2nm-technologie.