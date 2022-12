IAG Cargo test eerste Terberg DTS elektrische terminal tractor op London Heathrow Airport.

IAG Cargo, de vrachtdivisie van International Airlines Group (IAG), is begonnen met het testen van een volledig elektrische Terberg YT203EV op de luchthaven London Heathrow. De trekker wordt gebruikt voor het hanteren van trailers die ULD-luchtcontainers vervoeren. Dit is het eerste elektrische terbergvoertuig dat airside op een luchthaven wordt ingezet.

Door een bestaande terminaltrekker te vervangen door een elektrische Terberg, wordt per voertuig ongeveer 30 ton CO2 per jaar bespaard – dit komt overeen met het planten van meer dan 1 miljoen bomen of het van de weg halen van meer dan 6.000 auto’s.

IAG Cargo test de elektrische Terberg-tractor 12 maanden, met de ambitie om zijn huidige dieselvloot over te zetten naar duurzamere alternatieven, waaronder elektrische. In de komende jaren zal de proef IAG Cargo en zijn partners helpen de uitdagingen te begrijpen waarmee het bedrijf te maken kan krijgen bij het adopteren van een elektrische airside-vloot, hoe toekomstige elektrische voertuigen kunnen worden opgeladen en welke extra infrastructuur nodig zal zijn om een vloot van elektrische terminaltractoren te ondersteunen.

Naast de elektrische oplossing is Terberg ook bezig met het testen van een waterstof proof-of-concept terminaltrekker. Deze extra milieuvriendelijke oplossing zal uiteindelijk Terberg-klanten, zoals IAG Cargo, nog meer mogelijkheden bieden om hun milieudoelstellingen te bereiken.

David Rose, Chief Transformation Officer bij IAG Cargo “We zijn verheugd om samen te werken met Terberg om de eerste elektrische Terberg op Londen Heathrow te testen – dit is een opwindende vooruitgang voor IAG Cargo terwijl we ernaar streven om voorop te lopen op het gebied van duurzaamheid en fit te zijn voor de toekomst. We zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze impact op het milieu te verminderen en tegelijkertijd ons klantenaanbod te verbeteren. Deze proef maakt deel uit van een bredere inspanning ter ondersteuning van onze inzet om IAG Cargo en de bredere industrie duurzamer te maken.”

Het Elektrificatie/waterstof platform van Link magazine bezoekt begin 2023 Terberg. In de editie van het december van Link magazine treft u het verslag aan van de bijeenkomst op de Automitive Campus te Helmond. Ronald van den Putte van TNO was gastheer van het platform met presentaties van Bas Verkaik van Eleo Technologies, Tijn Swinkels van DENS en Lucien Robroek van Nuvera Fuel Cells