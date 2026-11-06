Het Brits-Duitse defensiebedrijf Hypersonica heeft €100 miljoen opgehaald om de ontwikkeling van hypersonische langeafstandswapens te versnellen. Met de investering wil het bedrijf zijn testprogramma uitbreiden en een Europese productiecapaciteit opbouwen. Daarmee speelt Hypersonica in op de groeiende behoefte aan een eigen Europese defensie-industrie die minder afhankelijk is van Amerikaanse technologie.

De financieringsronde wordt geleid door investeerders Lightspeed en General Catalyst. Ook bestaande aandeelhouders, waaronder Plural, 201 Ventures en het Duitse innovatieagentschap SPRIND, nemen deel. Het kapitaal wordt ingezet voor verdere productontwikkeling, uitbreiding van de testcapaciteit en het opschalen van engineering en productie in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Volgens Hypersonica levert dit honderden nieuwe hoogwaardige arbeidsplaatsen op.

Hypersonica ontwikkelt hypersonische wapensystemen die met snelheden van meer dan vijfmaal de geluidssnelheid opereren en tijdens de vlucht kunnen manoeuvreren. Door de combinatie van snelheid en wendbaarheid zijn dergelijke systemen moeilijk te onderscheppen met bestaande luchtverdedigingstechnologie.

Prototype haalt Mach 6

In februari testte Hypersonica zijn prototype HS-1, dat volgens het bedrijf een snelheid van meer dan Mach 6 bereikte over een afstand van ruim 300 kilometer. Daarmee claimt Hypersonica als eerste privaat gefinancierde Europese defensieonderneming deze prestatie te hebben geleverd. Het bedrijf stelt bovendien dat zijn ontwikkelmodel de kosten met meer dan 80 procent verlaagt ten opzichte van traditionele ontwikkeltrajecten.

De investering komt op een moment waarop Europese landen hun defensiecapaciteit versneld uitbreiden. Binnen het Brits-Duitse Deep Precision Strike-programma is voor de eerste vier jaar £770 miljoen gereserveerd. Daarnaast voorziet een NAVO-initiatief in omvangrijke investeringen in langeafstandswapens gedurende het komende decennium.

Europese productieketen

Voor de Europese maakindustrie biedt de ontwikkeling kansen op het gebied van geavanceerde materialen, precisietechnologie, voortstuwing en hoogwaardige systeemintegratie. Hypersonica wil daarvoor een Europese technologie- en productieketen opbouwen, waarbij zowel de ontwikkeling als de intellectuele eigendomsrechten in Europa blijven.

Het bedrijf richt zich nadrukkelijk op zogenoemde ITAR-vrije systemen, die niet afhankelijk zijn van Amerikaanse exportvergunningen. Daarmee wil Hypersonica bijdragen aan de strategische autonomie van Europa.

De onderneming streeft ernaar in 2029 operationeel inzetbare hypersonische langeafstandssystemen te ontwikkelen. Met de nieuwe financiering verschuift de nadruk van technologische demonstratie naar verdere industrialisatie en uiteindelijk serieproductie.