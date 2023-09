Invest-NL heeft € 14,5 miljoen aan venture debt geïnvesteerd en Newomij en een anoniem familiebedrijf stapten in mei al in voor ongeveer € 14,5 miljoen in HyET Solar B.V., een totale investeringsronde van € 29 miljoen. Deze investering markeert een primeur voor Invest-NL en biedt HyET Solar de financiële slagkracht om haar innovatieve dunne film zonnefolie op te schalen. De Newomij is een betrokken belegger met een lange termijn horizon. Vastgoedorganisatie Newomij ziet het HyET Solar product als een kans om sneller in te spelen op de noodzakelijke behoefte om vastgoed te verduurzamen. Het installeren van HyET’s Solar folie maakt het mogelijk om gebouwen die niet geschikt zijn voor traditionele zonnepanelen te voorzien van zonne-energie en zo toe te werken naar Paris Proof. De tweede investeerder is een gerespecteerd familiebedrijf dat al meer dan 100 jaar actief is. De beslissing om te investeren in hernieuwbare energie is in overeenstemming met de jarenlange inzet van het bedrijf om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Door middel van verschillende maatregelen, waaronder de toepassing van energie-efficiënte technologieën, heeft het bedrijf een sterke toewijding aan duurzaamheid getoond.

Als impact investeerder zet Invest-NL zich in voor een duurzaam en innovatief Nederland. We geloven in het potentieel van lokale, duurzame energieoplossingen en zien in HyET Solar een voortrekker in deze transitie. Hun technologie biedt een veelbelovend alternatief voor traditionele zonnepanelen en is een uitstekend voorbeeld van hoe Nederlandse innovatie kan bijdragen aan duurzaamheidsdoelen. Bovendien is deze investering in lijn met de recente toekenning vanuit het Nationaal Groeifonds aan de Nederlandse solar maakindustrie, waar HyET Solar deel van uitmaakt.

Invest-NL heeft recent een rapport gepubliceerd over de potentie van zonne-maakindustrie in Nederland en Europa. De productlijn van HyET solar is een voorbeeld van de kansen en voordelen van lokale productie en grondstoffen.

Nieuwe productielijn in Arnhem

De € 14,5 miljoen die Invest-NL inbrengt, maakt het mogelijk voor HyET Solar om de productie van de zonnefolie te versnellen. Deze lichte, flexibele, en duurzame zonnefolie is gemaakt van overvloedig aanwezig amorf silicium en biedt daarmee een milieuvriendelijker alternatief voor traditionele zonnepanelen. De fondsen zullen worden gebruikt om de laatste fase van een 40 MWp productiefaciliteit in Arnhem in te richten. Hiermee kan HyET Solar de overgang naar duurzamere energieoplossingen in Nederland en daarbuiten faciliteren. De volgende stap voor HyET Solar is de internationale opschaling van haar productiecapaciteit. Met de bouw van een 300 MWp productielijn en plannen voor een beursgang binnen twee jaar maakt het bedrijf een serieuze groei door.

Venture debt als instrument

Invest-NL is trots om voor de eerste keer venture debt als financieringsinstrument in te zetten. Dit stelt scale-ups zoals HyET Solar in staat om groei te realiseren zonder substantiële verwatering van bestaande aandeelhouders. Het toont aan dat we flexibel en innovatief willen zijn in de manier waarop we de energietransitie en technologische innovatie in Nederland ondersteunen.

Wouter van Westenbrugge, Senior Investment Manager bij Invest-NL: “Met onze bijdrage van € 14,5 miljoen in de vorm van venture debt, onderstrepen we vanuit Invest-NL de kracht en potentie van het sterk Nederlandse consortium achter HyET Solar. Deze investering is een belangrijke stap in het reshoren van solar productie naar Nederland en Europa. Bovendien zet het de toon voor een duurzamere, materiaalefficiënte toekomst in de zonne-energiesector.”

HyET Solar ontwikkelt en produceert goedkope en efficiënte zonne-PV-modules (Powerfoil) die lichtgewicht en flexibel zijn. Het doel is om de kosten van zonne-energie drastisch te verlagen en richt zich op een kostenstructuur voor modules van $ 100k / MW. De toepassingsmogelijkheden bestrijken een breed scala, variërend van goedkope energiecentrales op nutsschaal tot geïntegreerde high-end architecturale oplossingen. HyET Solar maakt deel uit van de HyET Group, die tot doel heeft technologieën te ontwikkelen die commercieel levensvatbare grootschalige implementatie van hernieuwbare en gedecentraliseerde energieopwekking en -distributie mogelijk maken.

Aanstaande vrijdag een uitgebreid interview met Rombout Swanborn, CEO van Hyet Solar. De heer Swanborn is onze gast tijdens aan tafel bij de Talkshow voorafgaand aan de uitreiking van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards.