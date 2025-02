Plasmatreat GmbH, de wereldleider op het gebied van atmosferische drukplasmatechnologie, breidt zijn portfolio uit met HydroPlasma – een innovatieve oplossing voor de behoedzame, intensieve en efficiënte verwijdering van hardnekkige verontreinigingen van glazen en metalen oppervlakken. Deze geavanceerde technologie combineert de bewezen voordelen van Openair-Plasma-technologie met de chemische reactiviteit van water, waardoor nieuwe normen worden gesteld in de voorbereiding van oppervlakken voor volgende productiestappen.

In veel hightechindustrieën, zoals de auto-industrie, elektronica, lucht- en ruimtevaart en de medische sector, is de reinheid van oppervlakken een kritische succesfactor. Zelfs de kleinste vervuiling kan de hechting in latere processen zoals verlijmen, printen, schilderen of coaten belemmeren, waardoor de kwaliteit en betrouwbaarheid van het eindproduct in gevaar komen. Waar conventionele reinigingsmethoden vaak afhankelijk zijn van oplosmiddelen of complexe natchemische processen, biedt Plasmatreat met HydroPlasma een betrouwbaar en efficiënt alternatief. De innovatieve technologie werkt volledig zonder chemicaliën en gebruikt alleen perslucht, elektriciteit en water. HydroPlasma zet nieuwe normen op het gebied van industriële oppervlaktereiniging – milieuvriendelijk, betrouwbaar en economisch.

Het belangrijkste is dat HydroPlasma de effectiviteit van de beproefde Openair-Plasma-technologie verbetert en ook de verwijdering van anorganische residuen, zoals vingerafdrukken, mogelijk maakt die in het verleden moeilijk te verwijderen waren. Deze geavanceerde oplossing biedt bedrijven een zeer effectief en hulpbronnenefficiënt alternatief voor conventionele reinigingsmethoden.

Wereldinnovatie: HydroPlasma verwijdert op betrouwbare wijze olie, zout en vet

Deze innovatieve technologie maakt gebruik van geïoniseerd water om zelfs de meest hardnekkige verontreinigingen zoals olie, zout en vet efficiënt te verwijderen – volledig vrij van chemicaliën en milieuvriendelijk.

Het reinigingsproces is gebaseerd op de directe injectie van water in de plasmastraal, waar het wordt geïoniseerd en omgezet in een zeer reactieve straal. Een speciaal ontworpen nozzle richt de straal op het gewenste substraatoppervlak. De geïoniseerde watermoleculen bereiken een reinigend effect dat vergelijkbaar is met dat van wasmiddel in warm water, waarbij resten betrouwbaar worden opgelost en verwijderd.

Een ander technisch hoogtepunt is het geïntegreerde Air Knife van Plasmatreat: tijdens het HydroPlasma-proces verwijdert het Air-Knife vloeistofresten en opgeloste deeltjes direct van het oppervlak. Hierdoor is het substraat direct klaar voor de volgende verwerkingsstappen – zonder extra droogtijden.