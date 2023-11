Edorado, een pionier op het gebied van Hydrofoil Electric Systems, heeft een innovatief aanbod onthuld dat een revolutie teweeg zal brengen in de maritieme industrie. Het bedrijf kondigt met trots de wereldwijde beschikbaarheid van het elektrische draagvleugelwielsysteem aan. Deze revolutionaire technologie, geboren uit het succes van de 8S, is nu toegankelijk voor tenderbouwers en bootfabrikanten wereldwijd.

Edorado heeft een kant-en-klaar platform ontwikkeld waarmee klanten hun eigen boot kunnen ontwerpen, gebruikmakend van de geavanceerde technologie die is geperfectioneerd in de 8S.

De 8S, gebouwd op het bewezen 8-meter platform, is het resultaat van jarenlang onderzoek en ontwikkeling door Edorado. Het bedrijf democratiseert deze technologie nu door het beschikbaar te maken als platform voor de creatie van op maat gemaakte schepen.

“In ons streven naar duurzaamheid en het groener maken van de maritieme industrie, zijn we verheugd om de wereldwijde beschikbaarheid van ons elektrische draagvleugel systeem voor tenderbouwers en bootfabrikanten aan te kondigen,” zegt Godert van Hardenbroek, Oprichter & CEO van Edorado. “Ons kant-en-klare platform biedt klanten een unieke kans om hun creativiteit de vrije loop te laten en hun eigen boten te ontwerpen. Dit platform vereenvoudigt het ontwerpproces en zorgt voor naleving van onze vastgestelde parameters om ideale gewicht-formaat verhoudingen te behouden.”

Voor botenbouwers en fabrikanten

De baanbrekende aanpak van Edorado wijkt af van de conventionele methode van ontwikkelingssamenwerking. In plaats daarvan stelt het bedrijf klanten in staat een vooraf gedefinieerd platform aan te bieden waarop zij met hun scheepsarchitecten kunnen samenwerken. Edorado fungeert als een ondersteunend systeem en begeleidt klanten tijdens het ontwerpproces om ervoor te zorgen dat ze zich houden aan het vastgestelde raamwerk.

Het platform is ontworpen voor een groot aantal segmenten in de maritieme industrie.

Het elektrische draagvleugelplatform met geïntegreerde retractie biedt een vlakke vloer die nieuwe mogelijkheden biedt voor maatwerk. Bootbouwers en fabrikanten kunnen hun eigen unieke waterscooters ontwerpen en bouwen, afgestemd op hun specifieke behoeften en voorkeuren. Deze flexibiliteit stelt hen in staat om vaartuigen te creëren die net zo uniek zijn als de klanten die ze bedienen.

Edorado presenteert hun elektrische draagvleugelbootsysteem voor het eerst op METSTRADE 2023, ‘s werelds belangrijkste beurs voor maritieme apparatuur, materialen en systemen, die van 15-17 november in Amsterdam wordt gehouden. Het bedrijf nodigt scheepsarchitecten en botenbouwers uit om hun stand te bezoeken om de technologie te verkennen en in gesprek te gaan over mogelijke samenwerking.