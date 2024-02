Als 1 kilogram waterstof in een auto een actieradius van (ongeveer) 100 kilometer mogelijk maakt, kan een H2-tank voor de elektrische aandrijving ook worden ondergebracht in de beperkte installatieruimte van een motorfiets. Het is veel uitdagender om een compleet brandstofcelsysteem in de frameconstructie onder te brengen, dat nodig is aan boord voor de omzetting van waterstof in elektrische energie. Een Duits-Tsjechisch consortium van onderzoeksinstellingen en productiebedrijven gaat deze uitdaging nu aan: tegen eind 2025 zal als demonstrator een rijdbare motorfiets worden gebouwd die voldoet aan de strenge Europese goedkeuringsnormen en certificeringsvoorschriften.

De waterstoffiets moet dienen als inspiratie voor de mobiliteit van de toekomst. Door zijn wendbaarheid en compactheid is de tweewieler interessant voor binnenstedelijke bezorgdiensten en pakketbezorgers. Het zorgt voor een CO 2 -neutrale mobiliteit en draagt bij tot de vermindering van geluidsemissies. Het voordeel ten opzichte van batterij-elektrische oplossingen ligt in de grotere actieradius en tegelijkertijd kortere tanktijden.

Taakverdeling

In het Hydrocycle-project werken de partners uit Tsjechië aan de ontwikkeling van voertuigen en werken ze aan de ontwikkeling van de werkpakketten van carrosserie, ergonomie en verpakking (aanpassing van de technologie in de beschikbare installatieruimte). De Duitse projectpartners concentreren zich op de aandrijflijn. Het bedrijf WätaS Wärmetauscher Sachsen GmbH ontwikkelt een nieuwe generatie brandstofcelstacks als basis voor de aandrijflijn; Fraunhofer IWU ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe productietechnologieën en de verbetering van stackfunctionaliteiten met de Reference Factory.H2. Het onderzoeksinstituut Chemnitz is ook verantwoordelijk voor de dimensionering van het systeem en de verpakking. De IWU is ook verantwoordelijk voor een soepele interface tussen de ontwikkeling van voertuigen en brandstofcelsystemen.

Achtergrond van het project

Hydrocycle draagt bij aan de waterstofstrategie van de Europese Unie. Vanaf 2030 voorzien de EU-doelstellingen er ook in dat waterstof uit hernieuwbare energiebronnen een sleutelrol gaat spelen in de vervoerssector om de Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

De projectpartners Fraunhofer IWU, WätaS Wärmetauscher Sachsen GmbH (Olbernhau), 1to1design (Praag), Tsjechische Technische Universiteit (ČVUT, Praag) en ÚJV Řež (Husinec) reageren op een oproep tot financiering voor gezamenlijke Tsjechisch-Saksische gezamenlijke projecten op het gebied van duurzame mobiliteit en transportsystemen voor mensen en goederen.