“We zijn er trots op dat Invest-NL aandeelhouder is geworden van Hydraloop”, zegt Arthur Valkieser , medeoprichter en CEO van Hydraloop. “Het is tijd voor schaalvergroting en internationale groei. Wereldwijd leidt waterschaarste tot veranderingen in de manier waarop mensen met water omgaan. Overheden nemen snel maatregelen om grijswaterrecycling aan te moedigen of verplicht te stellen. In Florida kunnen bedrijven bijvoorbeeld de kosten van een waterrecycler declareren op hun belastingen. Spanje biedt een subsidie van 70% voor hotels en campings die grijs water willen recyclen. En in delen van Engeland wordt een bouwvergunning alleen verleend als er een waterbesparend systeem in huis aanwezig is. In Nederland kunnen veel nieuwe woonwijken alleen worden gebouwd als ze waterbesparende systemen implementeren, zoals grijswaterrecycling. We voorzien dat over 10 tot 15 jaar elk nieuw gebouw een eigen waterrecycler zal hebben.”