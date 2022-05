Ook bij producent Essity, multinational in onder andere incontinentiemateriaal, moesten twee jaar geleden medewerkers zo veel mogelijk thuiswerken. En dat is dusdanig goed bevallen dat het kantoorpersoneel nu hybride kan werken: een deel van de week thuis, een deel op kantoor. Daarvoor is gekozen onder andere op basis van individuele gesprekken met een groot aantal medewerkers en leidinggevenden. ‘De belangrijkste vraag in die gesprekken was “Wat is voor jou de beste plek om je werk zo efficiënt en prettig mogelijk te doen?”’, zegt Loek Ligthart, HR director Essity Nederland. ‘We zagen verschillen tussen jonge medewerkers en de oudere, meer ervaren mensen. Jonge mensen zijn toch vaker nog wat zoekende naar de manier waarop ze hun werk het beste kunnen doen, moeten nog gevoel te krijgen voor de cultuur van de onderneming. Dan zijn informele, intercollegiale contacten belangrijk; alleen online contacten zijn dan onvoldoende. De oudere werknemers daarentegen ervoeren vooral dat ze minder in de files stonden. Zij hebben vaak de ruimte thuis en vonden daar werken relaxter. Los van de leeftijd was het voor een aantal mensen lastig de balans werk-prive goed te houden. Conclusie derhalve: het thuiswerken zetten we voor het kantoorpersoneel door, maar in hybride vorm.’

Die keuze is ook gevoed door de ervaringen van het management met het op afstand hebben van hun medewerkers. ‘Pre-corona waren er leidinggevenden die er niet voldoende vertrouwen in hadden dat medewerkers hun uren ook thuis wel zouden maken. Maar menig manager is vervolgens blij verrast. De performance is al die tijd goed geweest. Supergoed zelfs in het begin van de coronatijd. Toen was er alom veel commitment om ons samen door die lastige tijd heen te slaan. Dat gold bij uitstek voor iedereen betrokken bij het opvangen van de sterke schommelingen in de vraag naar onze producten.’

Daar kwam bij dat het aantal uren dat mensen beschikbaar waren omhoog ging, want niemand stond meer in de file. Tegelijk ontstond wel het besef dat er voor het in stand houden van de binding met elkaar en het bedrijf ook ruimte en plek moeten zijn voor die persoonlijke contacten. ‘We hebben borrels en een kerstfeest digitaal gehouden, maar dat werkt niet echt. Die persoonlijke contacten zijn superbelangrijk als er creativiteit gevraagd wordt. Ook daarom gaan we hybride werken en het kantoor vooral gebruiken voor die persoonlijke ontmoeting, om te sparren met collega’s en tot innovatieve ideeën te komen.’

De r&d-mensen zitten in teams verspreid over een groot aantal vestigingen. Ze waren al gewend online te brainstormen. ‘Zij zullen ook in de toekomst elkaar persoonlijk blijven ontmoeten, maar we zullen wel nog kritischer dan voorheen kijken naar de meerwaarde van reizen. Dat geldt ook voor onze technische mensen. In coronatijd hebben we bijvoorbeeld in Gennep een zeer grote productiemachine geïnstalleerd en in gebruik genomen. Voorheen zou er veel heen en weer gevlogen zijn tussen de machinebouwer in Amerika en Gennep. Nu is die kennisoverdracht grotendeels op afstand gedaan met virtual en augmented reality en instructievideo’s. Met succes, dus dat blijven we doen. Uit kostenoverweging, maar we willen ook een duurzaam bedrijf zijn dat de eigen ecologische footprint zo klein mogelijk houdt.’

Dat het hybride werken ‘normaal’ wordt, krijgt overigens niet louter applaus. ‘Niet voor niets zijn er nu meer jonge mensen met psychosociale klachten dan ooit‘, constateert Josephine Engels, lector Arbeid en Gezondheid van de HAN. ‘De afgelopen twee jaar zijn veel mensen gedwongen tot tegennatuurlijk gedrag, zonder de sociale contacten die ze nodig hebben om zich prettig te voelen. Of corona nu verdwijnt of niet, het thuiswerken zal onderdeel worden van het nieuwe normaal, dat ander – tegennatuurlijk – gedrag vraagt. Als mensheid hebben we daar geen ervaring mee. Welke impact dat heeft op de kwaliteit van leven en werken, kunnen we pas over een jaar of vijf zeggen.’