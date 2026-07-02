Schiedam krijgt het eerste Nederlandse innovatiecentrum voor humanoid robotica. Op de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam (MICS) gaan bedrijven, kennisinstellingen en overheden gezamenlijk onderzoeken hoe humanoid robots kunnen worden ingezet in de industrie, logistiek, bouw, zorg en tuinbouw.

Met de opening van het Humanoid Application Center (HAC) zet Nederland een belangrijke stap in de ontwikkeling van humanoid robotica. Waar de technologie tot nu toe vooral bekend was van indrukwekkende demonstraties, richt het HAC zich op de praktische toepassing van mensachtige robots in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Tijdens de opening demonstreerden verschillende humanoid robots hun huidige mogelijkheden. Ze legden stenen, pakten producten in, liepen, renden en voerden complexe bewegingen uit. Volgens de initiatiefnemers laten de demonstraties zien dat humanoid robots zich ontwikkelen tot een serieus hulpmiddel voor bedrijven die kampen met personeelstekorten, zware fysieke werkzaamheden of een groeiende behoefte aan flexibiliteit.

Brug tussen technologie en werkvloer

Het innovatiecentrum wil bedrijven helpen om de stap te zetten van experiment naar implementatie. Door robots in realistische werkomgevingen te testen, ontstaat inzicht in de technische haalbaarheid, veiligheid en economische meerwaarde van humanoid robotica.

De toepassingen richten zich op uiteenlopende sectoren. In de industrie kunnen humanoid robots worden ingezet voor logistieke werkzaamheden, inspecties en materiaalhandling. In de bouw ligt de nadruk op fysiek belastende werkzaamheden, terwijl in de zorg en facilitaire dienstverlening kansen worden gezien voor ondersteuning van medewerkers. Ook de glastuinbouw behoort tot de doelmarkten, bijvoorbeeld voor oogstwerkzaamheden.

Dura Vermeer start eerste praktijkpilot

Een van de eerste bedrijven die binnen het HAC aan de slag gaat, is Dura Vermeer. Het bouwbedrijf onderzoekt hoe humanoid robots kunnen ondersteunen bij bestratingswerkzaamheden op infraprojecten.

Volgens Jaap Hulshoff, directeur Technologie & Innovatie bij Dura Vermeer, wacht de bouwsector niet tot de technologie volledig is uitontwikkeld.

“De bouw staat voor grote uitdagingen op het gebied van arbeidsproductiviteit, veiligheid en de beschikbaarheid van vakmensen. Juist daarom willen we nu al leren hoe humanoid robotica vakmensen kan ondersteunen bij fysiek zware en repeterende werkzaamheden.”

Europa moet aansluiten

Wereldwijd investeren technologiebedrijven miljarden euro’s in humanoid robotica. Vooral in de Verenigde Staten en Azië wordt gewerkt aan robots die zelfstandig kunnen functioneren in omgevingen die oorspronkelijk voor mensen zijn ontworpen.

Volgens de initiatiefnemers dreigt Europa achterop te raken als niet wordt geïnvesteerd in kennis, testfaciliteiten en praktijkervaring. Het Humanoid Application Center wil daarom uitgroeien tot een nationaal en uiteindelijk Europees kenniscentrum waar bedrijven technologie kunnen testen, valideren en implementeren.

“Humanoid robots ontwikkelen zich razendsnel van technologische demonstraties naar praktische hulpmiddelen op de werkvloer. De grootste uitdaging is niet langer het bouwen van de robot, maar de succesvolle implementatie binnen bestaande bedrijfsprocessen,” zegt medeoprichter Evert Jaap Lugt.

Ecosysteem voor humanoid robotica

Het HAC is gevestigd op de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam (MICS), waar bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden samenwerken aan innovaties voor de hightech maakindustrie.

Tot de founding partners behoren onder meer Dura Vermeer, VolkerWessels, Harvest House, GOM (Facilicom Groep) en Euro Caps. Daarnaast maken bedrijven als Metrohm, Alquion, FMI en Boers & Co, evenals de Hogeschool Rotterdam, Mikrocentrum en diverse overheden deel uit van het ecosysteem.

Naast demonstraties en pilots biedt het centrum trainingen en implementatieprogramma’s voor bedrijven. Ook studenten van mbo tot universiteit krijgen de mogelijkheid om met humanoid robotica te werken.

Met de komst van het Humanoid Application Center wil Nederland zich nadrukkelijk positioneren in de snel groeiende markt voor humanoid robots, die door velen wordt gezien als de volgende grote stap in robotica en kunstmatige intelligentie.