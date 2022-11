Huisman heeft de lancering van een Sustainable Impact Assessment aangekondigd om de CO2 footprint van zijn producten te bepalen, van ontwerp tot en met levering. De gegevens zullen worden gebruikt om inzicht te geven in hoe het bedrijf de CO2 footprint van zijn producten verder kan verkleinen. De berekeningsmethode is onafhankelijk geverifieerd en uitgevoerd volgens internationaal erkende ISO-normen. Huisman streeft ernaar de Sustainable Impact Assessment vanaf 2023 toe te passen in alle aanbiedingen.

Om de milieu-impact van het ontwerp- en productieproces te kwantificeren, heeft Huisman gegevens verzameld van zijn internationale leveranciersbestand en productiefaciliteiten. Een zeer gedetailleerde impactanalyse van de materialen en het productieproces, biedt Huisman de mogelijkheid om een ontwerp verder aan te passen en zo de CO2 footprint te verkleinen.

De volgende stap voor Huisman is om inzicht te krijgen in de emissies die een product in operatie uitstoot, om zo verdere waarde toe te voegen aan toekomstige berekeningen.

Charlotte Roodenburg, Manager New Build Sales van Huisman: “Elk bedrijf, maar vooral design-to-order-bedrijven, hebben een impact op het milieu doorproductieactiviteiten. Huisman streeft ernaar deze footprint zoveel mogelijk te verkleinen, zowel in de bedrijfsvoering als in de producten. De Sustainable Impact Assessment is slechts één van onze duurzaamheidsinitiatieven. Als bedrijf dat bekend staat om zijn innovatieve oplossingen, werken we niet alleen aan het verminderen van de negatieve impact van huidige oplossingen en markten, maar ook aan die van de toekomst.”

Huisman werkt continu aan het verkleinen van de footprint van zijn producten door bijvoorbeeld elektrificatie, verbetering van energiebeheersystemen en in de inkoop supply chain.

Huisman producten kenmerken zich door hun lichtgewicht ontwerp, elektrische aandrijving en lange levensduur, factoren die bijdragen aan zowel een lagere footprint als kosteneffectiviteit voor de eigenaar.

Huisman is een voorloper geweest in de elektrificatie van heavy lift kranen om de energie-efficiëntie te optimaliseren. De eerste in zijn soort, gebouwd in 1984, presteert nog steeds aan boord van BigLift Shipping’s zwareladingschip Happy Buccaneer.