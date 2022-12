Huisman heeft een nieuwe contracttoekenning aangekondigd van COSCO Shipping (Qidong) Offshore Co., Ltd. voor het ontwerp en de bouw van een 3.000 + mt Leg Encircling Crane (LEC). Deze kraan zal worden geïnstalleerd op het tweede nieuw te bouwen F-klasse jack-up schip van Cadeler A/S, een belangrijke leverancier binnen de offshore windindustrie voor installatiediensten, operaties en onderhoudswerkzaamheden.

De gunning van het contract volgt op de bestelling van dit jaar van een soortgelijke kraan voor het eerste F-klasse schip van Cadeler. De F-klasse schepen hebben een uniek hybride ontwerp, waardoor ze in korte tijd kunnen worden omgebouwd van een funderingsinstallatie-eenheid naar een windturbinegenerator-installatievaartuig.

In 2021 ontving Huisman een order voor twee vergelijkbare LEC’s van 2.600 ton voor de X-class schepen van Cadeler, die momenteel in aanbouw zijn bij Huisman China. Zowel de X-klasse als de F-klasse schepen hebben een volledig elektrische 40mt Huisman Pedestal Mounted Crane aan boord die als hulpkraan fungeert.

Met de LEC’s zal Cadeler in staat zijn funderingen en windturbines te installeren voor de volgende generatie offshore windprojecten wereldwijd.

Mikkel Gleerup, CEO van Cadeler A/S: “De groei van Cadeler is afhankelijk van stabiele en betrouwbare leveranciers, die we niet alleen kunnen vertrouwen om de vereiste onderdelen te bouwen, maar ook om visionaire ontwerpen te bedenken die aan toekomstige eisen voldoen. Op basis van onze eerdere ervaringen met de samenwerking met Huisman aan de kranen voor de twee nieuwe X-klasse schepen, hebben we er alle vertrouwen in dat zij ook deze keer in staat zullen zijn om de hoogwaardige kranen te leveren die we nodig hebben voor onze nieuwe F-klasse schepen. , die in staat zal zijn om de volgende generatie turbines en funderingen op te tillen.”