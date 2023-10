Huisman Equipment kondigt de lancering aan van een nieuw ontwikkeld systeem waarmee kraanoperators op naderende windsnelheden, windstoten en windrichting te anticiperen en te reageren tijdens het installatieproces van de turbinebladen.

Meting van naderende windsnelheid en -richting tot op 10 km afstand

Plotselinge veranderingen in de windsnelheid worden van tevoren gedetecteerd, waardoor bemanningsleden, zoals degene die het blad in de gondel begeleidt, geïnformeerd kunnen worden.

Onbelemmerde meting van de windsnelheid doordat de sensor boven op de giek is geplaatst, wat onnodige downtime voorkomt door onnauwkeurige windsnelheidsmeting als gevolg van sensorblokkering.

Het systeem, genaamd Wind Gust Buster, ondersteunt kraanoperators en hijsopzichters tijdens de installatie van grote objecten op grote hoogte, door informatie te verschaffen over de naderende wind in een straal van 360° rond de giek. Met de Wind Gust Buster kunnen naderende windstoten worden voorspeld voordat ze de giek bereiken.

De meting van de naderende wind wordt uitgevoerd door toepassing van een LiDAR-systeem op het uiteinde van de giek, waarbij het horizontale gebied wordt gescand. De meetgegevens worden verwerkt door het automatiserings-systeem van de kraan en kunnen worden getoond aan zowel de kraanoperator als aan andere betrokkenen, bijvoorbeeld op de brug van het kraanschip. Een typisch voorspellingsvenster ligt 5 tot 10 minuten voor op het moment waarop de windstoot arriveert, wat voldoende tijd biedt om de beslissing “doorgaan of stoppen” te nemen voor het koppelen van een blad aan een nacelle.

Het systeem kan worden geïnstalleerd op nieuwgebouwde Huisman kranen, maar kan ook achteraf worden ingebouwd in bestaande kranen.

Cees van Veluw, Product Director Cranes van Huisman: “We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe ontwikkelingen om de veiligheid bij turbine-installatieoperaties verder te verbeteren. Op dit moment kunnen plotselinge windstoten die invloed hebben op de bladen van de windturbine, een veiligheidsrisico vormen voor de mensen in de windturbine, evenals een integriteitsrisico voor het blad en de nacelle. Terwijl we allemaal gewend zijn om de buienrader te raadplegen voordat we buiten gaan wandelen, hebben we dit nog niet op dezelfde manier toegepast bij turbine-installatie. De Wind Gust Buster verbetert het vermogen van de kraanoperator om het blad op een gecontroleerde manier te koppelen en draagt zo bij aan de veiligheid van de hele hijsoperatie. Bovendien kan dit leiden tot minder schade aan componenten zoals de studbouten van het blad en dus tot kostenbesparing en een verbetering van de installatiesnelheid.”

De ontwikkeling van dit systeem draagt bij aan de ambitie van Huisman om de installatie van offshore windturbines te verbeteren. Een andere recent geïntroduceerde oplossing voor gecontroleerde installatie van bladen is het Travelling Load Stabilising System dat het bedrijf in samenwerking met Siemens Gamesa heeft ontwikkeld.