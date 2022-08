Huisman heeft een 700mt Travelling Quayside Kraan ontwikkeld voor de load-out van offshore windturbinecomponenten. Deze stap is het gevolg van de stijgende vraag naar grote Skyhook-kranen van 2.600 en 4.000 ton voor het laden van fundatie onderdelen en de installatie van drijvende turbines.

Huisman zet zich in om de groei van hernieuwbare energie te stimuleren en logistiek zware projecten duurzamer te maken. Met deze 700mt Travelling Quayside Kraan kan het uitlaadproces van offshore windturbinecomponenten aanzienlijk sneller plaatsvinden in vergelijking met de reguliere methoden met crawler kranen of een tandem lift door twee kranen met een capaciteit van ongeveer 200mt tot 300mt.

De nieuwe kadekraan is volledig elektrisch ontworpen, waardoor een directe aansluiting op het kadestroomnet mogelijk is. Hierdoor kan regeneratieve energie teruggevoerd worden naar het stroomnet, waardoor het netto energieverbruik van de kraan drastisch wordt beperkt. Huisman loopt al sinds 1984 voorop in de elektrificatie van heavy lift kranen om de energie-efficiëntie te optimaliseren.

Hoewel de kraan is ontworpen om te rijden op een spoor van 16 meter breed, kan dit worden aangepast aan de lokale vereisten. De kraan kan 700 meter hijsen in een straal van 25 meter en kan veel turbinecomponenten naar elke plaats in het ruim van de meeste vrachtschepen brengen die momenteel worden gebruikt voor het transport van turbines. De mogelijkheid om met behoorlijke snelheid te bewegen met lading in de haak maakt een flexibeler leveringsschema van componenten naar de laadkade mogelijk. Dit resulteert in een efficiënter gebruik van de kade en een snellere doorlooptijd voor het transportschip.

Cees van Veluw, Product Manager Cranes bij Huisman: “We zien in de logistieke offshore wind markt een behoefte aan meer efficiëntie in kleinere havens in nieuw ontwikkelde offshore windgebieden. Het traditionele gebruik van crawler kranen of meerdere kleinere kadekranen zou een zeer grote achtertuin vereisen. Het vereist ook dat het transportschip onnodig lang langs de kade ligt afgemeerd. Met deze nieuwe 700mt Huisman Traveling Quayside Kraan kunnen offshore windhavens op een duurzame manier voorbereid zijn voor een snelle load-out van turbinecomponenten”.

Eigenschappen en voordelen van de 700mt Huisman Travelling Quayside Kraan: