Huisman heeft van TOA Corporation en Obayashi in Japan een contract gekregen voor de levering van een state-of-the-art Monopile Gripper. Met de grijper kunnen TOA en Obayashi monopiles upen en installeren zonder een aparte upending bucket te gebruiken, waardoor de veiligheid en efficiëntie van de operaties aan boord worden verbeterd.

De Huisman Monopile Gripper wordt de eerste in zijn soort die in Japan wordt gebruikt. De grijper zal worden geïnstalleerd op TOA en Obayashi’s Self Elevating Platform (SEP), dat is uitgerust met een 1.250mt Huisman Pedestal Mounted Crane. Deze Huisman-missieapparatuur zal een belangrijke rol spelen in de overgang van Japan naar een hernieuwbare toekomst.

De grijper zal monopiles tot 8 m diameter kunnen verwerken, waarbij de capaciteit van de SEP volledig wordt benut. Huisman heeft speciale aandacht besteed aan het optimaliseren van het upending-proces, waarbij de grijper- en kraanbesturingssoftware met elkaar communiceren om ervoor te zorgen dat het systeem – als geheel – binnen zijn grenzen werkt.

Timon Ligterink, Commercial Director Asia-Pacific bij Huisman: “We zijn zeer vereerd dat we ons allereerste monopile gripper contract in Japan hebben gekregen. Deze order is het resultaat van onze samenwerking met TOA Corporation en Obayashi, die we in meerdere jaren hebben ontwikkeld. Samen met de door Huisman gebouwde kraan zal de grijper het veilig opheffen en installeren van monopiles in Japanse wateren mogelijk maken, waardoor de energietransitie in het land wordt versneld. Huisman is TOA Corporation en Obayashi dankbaar voor hun voortdurende vertrouwen in Huisman en kijken ernaar uit om deze grijper samen met succes te ontwikkelen.”