‘Het gaat alleen maar urgenter worden; de digitalisering van het hele voortbrengingsproces’, opent Hugo Botter, directeur van het Bergambachtse PLM Xpert. Voor alle stappen in de keten zijn weliswaar softwaretools beschikbaar. ‘Maar voor je het weet, heb je een IT-veld dat bestaat uit puntoplossingen en datasilo’s. Elke afdeling haar eigen feestje. Er wordt te weinig nagedacht over hoe we over die muren heen komen.’ Verderop in het gesprek laat Botter doorschemeren dat zijn eerste statement enigszins gechargeerd is en ook een bredere kijk is op de Nederlandse maakindustrie, want ‘98 procent van onze klanten heeft PLM en ERP al goed geïntegreerd.’

‘Voor je het weet, heb je een IT-veld dat bestaat uit puntoplossingen en datasilo’s’

Een integratie waar bedrijven, volgens Botter, de komende jaren vooral aan moeten werken, is die tussen PLM en CPQ. ‘Een Configure Price Quote-tool in de vorm van een sales/productconfigurator, die bovendien is gekoppeld met PLM, is essentieel in de transitie van engineering-to-order naar configure-to-order’, legt hij uit. ‘Ook in het middenbedrijf – zeg van 25 tot een paar honderd medewerkers – beginnen ze in te zien dat ze veel baat kunnen hebben bij een proces op basis van cto.’ Botter plaatst er direct een kanttekening bij: ‘100 procent cto ga je nooit bereiken, en dat moet je ook helemaal niet willen. Want juist in dat klantspecifieke stuk, dus in het eto-gedeelte, zit de toegevoegde waarde van de Nederlandse maakindustrie. Een bewuste afweging in de slag naar smart customization.’

De uitdaging zit ’m erin dat een organisaties dus altijd het standaard cto-werk moeten blijven combineren met eto-onderdelen op maat. ‘Hoe ga je dat vangen in je digitale flow?’, stelt Botter de hamvraag. ‘Bij een opdracht kun je dan wellicht 95 procent van de machine samenstellen uit bestaande modules, waarvoor het relatief eenvoudig is om het hele proces te digitaliseren. Maar die ene aansluiting die anders moet, of die overbrenging waar speciale eisen aan worden gesteld? Wat doe je daarmee? En waarschijnlijk wordt dat maatwerk nog wel een stukje complexer. Hoe laat je dan de salesmensen digitaal communiceren met alle verschillende takken van engineering? Als je niet uitkijkt, wordt dat eto-deel alsnog een draak. Daarom doet de producent van PRO.FILE veel r&d om de PLM-oplossing en de CPQ/configuratortool te integreren.’

Botter haast zich te zeggen dat het wel degelijk zin heeft om op een hoog cto-percentage te mikken. ‘Er is al heel veel gewonnen als je een groot gedeelte wel standaard uit de LEGO-doos kunt halen. Dat begint bij de engineers en ontwikkelaars die via een classificatiemechanisme in PDM/PLM hun standaarden beheren en ontsluiten. Die stap is voor veel bedrijven al een serieuze uitdaging. Maar hoe verder je cto doorvoert, hoe kleiner het aandeel orderengineering en hoe korter de time-to-market dus wordt. Dan ben je de koning in jouw niche, want je kunt sneller leveren, maakt minder fouten en doet maximaal aan hergebruik. Als je daarna het eto-proces onder controle krijgt, kun je helemaal het verschil maken, ook internationaal.’