Hudson River Biotechnology heeft een investeringsronde opgehaald bij Oost NL en het Spaanse agro-innovatiebedrijf Eurogenetic. Het Wageningse bedrijf ontwikkelt nieuwe gewassen voor de zaadveredelingsindustrie op basis van CRISPR-technologie. De investering stelt Hudson River Biotechnology in staat om commercieel op te schalen en haar technologie verder te ontwikkelen. Oost NL gaat investeren vanuit het Gelderland Innovatie en Energie Fonds.

Hudson River Biotechnology ontwikkelt agronomische en consumentenkenmerken, terwijl het veranderende klimaat de ontwikkeling van veerkrachtigere gewassen versnelt. Waar vergelijkbare gewasaanpassingen traditioneel zeven tot tien jaar zouden duren, is Hudson River Biotechnology in staat om dit in twee tot vier jaar te doen.

CRISPR verbetert de kwaliteit van het gewas

Hudson River Biotechnology gebruikt CRISPR-technologie voor de veredeling van plantenrassen. Op moleculair niveau worden aanpassingen gedaan aan de genetische code van gewassen. Dit maakt het mogelijk om planteigenschappen nauwkeurig en efficiënt te veranderen. Dit kan leiden tot verbeteringen in de opbrengst, een hogere voedingssamenstelling of een langere houdbaarheid. Het Europees Parlement heeft onlangs ingestemd met het versoepelen van de regels voor nieuwe genetische technieken zoals CRISPR, wat een belangrijke mijlpaal is voor wereldwijde acceptatie. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen enerzijds de al langer bestaande ggo-gewassen, die transgeen DNA bevatten (bijvoorbeeld om te combineren met herbiciden) die nog steeds van de markt worden geweerd, en anderzijds de nieuwe CRISPR-gewassen die geen transgeen DNA bevatten.

Wagenings, Nederlands bedrijf ontwikkelt nieuwe variëteiten van gewassen om duurzame voedselproductie en de overgang naar een wereldwijde bio-economie te ondersteunen

“Het feit dat Europa groen licht geeft, is een belangrijke stap voor ons”, zegt Ferdinand Los, CEO en medeoprichter van Hudson River Biotechnology. “Na enkele jaren van ontwikkeling is CRISPR een volwassen technologie geworden. Zo kunnen we op een veilige en gecontroleerde manier de planten leveren die we nodig hebben voor de toekomst.”

Investering voor verdere ontwikkeling

Na het laatste nieuws uit Europa werd deze laatste omkeerronde geleid door Oost NL en Eurogenetic uit Spanje.

Dit is een nieuwe mijlpaal voor ons, legt Los uit. “De investering zal ons in staat stellen om enerzijds commercieel verder op te schalen en anderzijds te werken aan nieuwe producten en diensten. Oost NL ondersteunt ons al sinds de start van ons bedrijf met hun netwerk en advies. En met Eurogenetic krijgen we er een belangrijke strategische partner bij die ons internationaal verder kan brengen.” Ook bestaande investeerders, waaronder Bridford Group en angel investor Elaine Groenestein, zijn blij met de investering van Oost NL en Eurogenetic.

Wout Morrenhof, Food investment manager bij Oost NL: “Om in de toekomst te zorgen voor voldoende duurzaam geproduceerd voedsel, is het noodzakelijk om te investeren in nieuwe technologieën. Hudson River Biotechnology is een scale-up die al jaren werkt aan belangrijke innovaties op het gebied van plantverbeteringen. Met deze investering kan het bedrijf zich verder ontwikkelen en zo bijdragen aan de voedselzekerheid op lange termijn.”

Hudson River Biotechnology heeft momenteel 30 mensen in dienst. Het bedrijf is sterk verankerd in de regio Food Valley, onder meer door verbindingen met StartLife, Wageningen UR, Radboud Universiteit en Universiteit Twente.