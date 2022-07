De textielindustrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. HTEX uit Tiel ontwikkelt een productielijn waarbij met behulp van ‘Hydro Thermal Upgrading’ technologie textiel wordt gerecycled. Met die technologie zijn afgedankte textielproducten terug te brengen naar de oorspronkelijke bouwstenen, waarna er weer nieuwe kleding van gemaakt kan worden. Met een investering vanuit het ION+-fonds kan HTEX haar eerste volledige productielijn opzetten.

De Nederlandse overheid heeft een aantal doelstellingen geformuleerd rondom circulair textiel. Waaronder de ambitie dat in 2030 minimaal 30% van de textielproducten gemaakt is van gerecyclede grondstoffen. Op dit moment is dat 1%. HTEX wil daar een positieve bijdrage aan leveren en ontwikkelde samen met het bedrijf CLS-Tex International – tevens aandeelhouder van HTEX – een recyclingtechniek waarbij van oude en gebruikte kleding grondstoffen garens kunnen worden geproduceerd. Van deze garens wordt textieldoek geweven voor de productie van nieuwe kleding. De vorm van recycling die HTEX toepast, wordt chemisch recyclen genoemd en staat wereldwijd in de kinderschoenen.

Focus op bedrijfskleding

Met de technologie is HTEX in staat om polyester, katoen of polykatoen om te zetten in hun oorspronkelijke vorm. De technologie en het proces van HTEX zijn de ontbrekende schakels in de closed-loop-recyclingketen die CLS-Tex heeft opgezet. Niek Hokken, CEO van HTEX legt uit: “We bieden samen een kant-en-klare oplossing voor het recyclen van kledingproducten zodat er opnieuw kleding van geproduceerd kan worden. De Hydro Thermal Updrading technologie is feitelijk het verwarmen en met chemische stoffen oplossen van materialen. Op dit moment is er een prototype van de productielijn getest, hierbij is de werking van het proces bewezen en kunnen we de volgende stappen gaan zetten.”

HTEX richt zich met haar recyclingoplossing op gesloten ketens. In het begin ligt de focus op bedrijfskleding in samenwerking met Heigo, producent van werk- en bedrijfskleding. “Het voordeel is dat je ten eerste precies weet welke stoffen er in het product zitten en welke eisen er gesteld worden aan het eindproduct. CLS-Tex draagt zorg voor de logistiek van gebruikt textiel en levert de nieuwe grondstoffen aan haar partners, die er garen, doek en kleding mee produceren, waarmee we de circulaire keten voor 100% sluiten,” zegt Hokken.

Investering voor demonstratie productielijn

De investering vanuit ION+ maakt het voor HTEX mogelijk de benodigde stappen te zetten: “Met deze investering kunnen we een stap zetten naar het demonstreren van de productielijn in een operationele omgeving, en de lijn te certificeren voor de eerste commerciële inzet. Dat maakt verdere opschaling mogelijk,” legt Rien Otto, directeur van CLS-Tex uit.

Joka Bosch, investment manager Energy bij Oost NL: “HTEX biedt een unieke oplossing voor een grote maatschappelijke uitdaging, de vervuilende textielindustrie. Er is een zoektocht naar innovatieve oplossingen om textiel te kunnen hergebruiken. HTEX heeft een technologie gekoppeld aan een duurzaam business model. Daarmee past de investering goed bij het profiel van Oost NL en ION+.”

Het ION+ fonds financiert innovaties van mkb-ondernemers in Gelderland, in een fase die banken en andere investeerders als te risicovol beschouwen. Het fonds wordt gevuld door de provincie Gelderland en het Europese subsidieprogramma OP Oost. Oost NL is fondsmanager van ION+.

Toekenning REACT-EU aanvraag voor Cirtex

De financiering vanuit ION+ staat niet op zichzelf. Samen met een consortium ontving HTEX een subsidie voor het project Cirtex vanuit REACT-EU. Binnen dit project gaan publieke en private partijen met complexe vraagstukken van textielrecycling aan de slag. Het doel is een opschalingsproject uit te voeren in chemische en mechanische textielrecycling. Daarnaast wordt niet herbruikbaar textiel wordt verwerkt tot een composiet, Cliff, dat een circulair alternatief is voor metaal en hout. De bedoeling van het project is om uiteindelijk tot circulaire hoogwaardige grondstoffen, halffabricaten, composieten en gebruiksvoorwerpen te komen. Het consortium bestaat uit Werkzaak Rivierenland, Avri, Stichting 2Switch, I-Did Factory B.V., CLS-Tex International B.V., HTEX B.V., Planq B.V., Heigo Nederland B.V.