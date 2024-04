Om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan automatiserings- en robottechnologie, kondigen HowToRobot en Gain & Co een fusie aan die begeleiding en gemakkelijke markttoegang zal bieden aan elk bedrijf dat wil automatiseren – gevoed door een grote investering van Sagitta Ventures.

Het wereldwijde automatiseringsmarktplatform HowToRobot fuseert met Gain & Co, onafhankelijke adviseurs op het gebied van robotica en automatisering. Onder de naam HowToRobot zal het bedrijf de eerste zijn die volledige markttoegang en leveranciersonafhankelijke begeleiding op het gebied van automatisering en robotica biedt aan bedrijven over de hele wereld.

Met de fusie zullen Søren Peters, een succesvolle serie-ondernemer in de IT/technologiesector en voormalig CEO van HowToRobot, en Søren Pap-Tolstrup, die vele jaren leidinggevende ervaring in de maakindustrie met zich meebrengt en de voormalige CEO van Gain & Co was, fungeren als co-CEO’s.

Het bedrijf wil de go-to-resource zijn voor bedrijven die hulp nodig hebben met robotica en automatisering – en ondersteunt elke fase van hun automatiseringstraject.

Het marktplatform biedt het meest uitgebreide overzicht en inzicht van robot- en automatiseringsleveranciers wereldwijd en stelt bedrijven in staat om oplossingsvoorstellen aan te vragen bij doorgelichte leveranciers.

Het team van leveranciersonafhankelijke experts biedt advies op maat voor elke grote industrie en zorgt voor een optimale afstemming van automatiseringstechnologie op de bedrijfsdoelstellingen.

De behoefte aan automatisering en robotica is sterker dan ooit, maar de meeste bedrijven hebben er nog steeds hulp bij nodig. Om dit mogelijk te maken, kondigen HowToRobot en Gain & Co een fusie aan, waarmee ze het eerste wereldwijde automatiseringsmarktplatform en leveranciersonafhankelijk adviesbureau vormen om bedrijven te ondersteunen bij elk aspect van hun automatiseringstraject.

Verenigd onder de naam HowToRobot, kondigt het bedrijf ook een aanzienlijke investering aan van Sagitta Ventures, dat zitting zal nemen in de raad van bestuur. Samen zullen de investering en fusie de wereldwijde groei van HowToRobot helpen stimuleren en een kritieke marktkloof oplossen: “Bedrijven hebben automatisering en robotica als nooit tevoren nodig om tekorten aan arbeidskrachten en verstoringen van de toeleveringsketen op te vangen en ze op de lange termijn te beschermen. Maar zonder hulp kunnen slechts weinigen ten volle profiteren van de technologie. De fusie en investering stellen ons in staat om die hulp uit te breiden naar elk bedrijf dat het nodig heeft”, zegt HowToRobot Co-CEO Søren Peters, voorheen CEO.

Fusie om meer bedrijven te helpen gebruik te maken van robotica en automatisering

Wereldwijde robotinstallaties zijn de afgelopen tien jaar meer dan verdrievoudigd, waardoor het volgens Peters een uitdaging is om bij te blijven: “Robotica ontwikkelt zich zo snel dat het gemakkelijk overweldigend kan lijken. Wat de meesten nodig hebben, is vaak gewoon iemand om mee te praten die de markt kent en die ze kunnen vertrouwen voor betrouwbaar en onpartijdig advies. Door onze twee bedrijven hun krachten te laten bundelen, kunnen we dat nu allemaal op één plek aanbieden”, zegt Søren Peters.

De nieuwe HowToRobot biedt de begeleiding en ondersteuning die elk bedrijf nodig heeft bij het automatiseren. Het marktplatform biedt een overzicht en gemakkelijke toegang tot leveranciers van automatisering en robotica wereldwijd, terwijl de adviseurs advies geven over alles, van het aan de slag gaan tot de selectie en implementatie van technologie – volledig onafhankelijk van leveranciers.

“De wereld van robotica is voor velen nog nieuw en de meesten hebben tot op zekere hoogte hulp nodig – van technisch advies tot het vinden van oplossingen en het bouwen van de businesscase of gewoon het vinden van de beste plek om te beginnen. Wanneer we dit platform en advies combineren, hebben ze de diepgang, het bereik en de flexibiliteit om bedrijven te ondersteunen waar en wanneer ze dat het meest nodig hebben”, zegt Co-CEO Søren Pap-Tolstrup, voorheen CEO van Gain & Co.

Investering richt zich op wereldwijde marktkloof in robotica

Wereldwijde robotinstallaties bereikten in 2022 een record van 553.052 eenheden. Toch constateert HowToRobot dat het gemiddelde bedrijf slechts ongeveer 5% van zijn adresseerbare potentieel voor automatisering heeft verkend met momenteel bewezen robottechnologie, voornamelijk vanwege beperkte expertise en kennis erover. Dit wijst op een veel grotere potentiële markt, die volgens Søren Peters zal helpen aanpakken: “De meeste bedrijven hebben nog maar het topje van de ijsberg bekrast van wat mogelijk is en zinvol is om te automatiseren. Met de juiste begeleiding en gemakkelijke toegang tot mogelijke oplossingen kan de adoptie van robots een heel nieuw niveau bereiken.”

De investering stelt HowToRobot in staat om zijn platform, adviseursteam en partnernetwerk over de hele wereld uit te breiden en het volledige pakket automatiseringsbegeleiding te bieden aan bedrijven in belangrijke markten en industrieën. Dit omvat het versterken van de organisatie op geselecteerde gebieden door expertise en capaciteit toe te voegen voor het uitvoeren van automatiseringsscreenings op locatie, het geven van deskundig advies en het verbreden van het marktbegrip van robotica en automatisering. Het betekent ook dat het platform van HowToRobot up-to-date moet worden gehouden met de snelgroeiende roboticamarkt, zodat klanten altijd de juiste oplossing voor hun behoeften kunnen vinden.

“HowToRobot was de eerste die een overzicht gaf van robot- en automatiseringsleveranciers wereldwijd. Door te fuseren met Gain & Co worden ze het eerste en enige bedrijf dat volledige markttoegang en onafhankelijke begeleiding op het gebied van automatisering biedt, waardoor aan de potentiële behoeften van elk bedrijf wordt voldaan. Wij geloven dat deze combinatie de belangrijkste ontbrekende schakel in de markt is om robotica voor iedereen toegankelijk te maken”, zegt Kim Mølbæk Nielsen, Chief Investment Officer bij Sagitta Ventures.

Sagitta Ventures is een in Denemarken gevestigde investeerder in startende bedrijven, voornamelijk in Scandinavië en Noord-Europa. Sagitta Ventures investeert in bedrijven met oprichters, gedreven door passie, die ernaar streven de kampioenen van morgen in de industrie te creëren. Sagitta Ventures heeft een speciale focus op bedrijven in de segmenten Healthtech, Medtech en hardware-enabled SaaS-oplossingen.