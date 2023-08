De laatste jaren is Timmerije snel gegroeid, onder meer vanwege de enorme vraag die ontstond na de coronapandemie in eindmarkten als ventilatiesystemen, fietsen en caravans. Het aantal personeelsleden nam daarbij gestaag toe, in lijn met de gestegen omzet. Momenteel werken er ruim tweehonderd medewerkers, onder wie meer dan vijftig mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Wij willen onze bestaande klanten ondersteunen in hun groeiambitie en daarnaast ook nieuwe klanten aantrekken die bij onze visie passen’, stelt algemeen directeur Hans Kolnaar. ‘Als we gemiddeld minder dan 5 tot 10 procent per jaar groeien, zou ik teleurgesteld zijn.’

Kunststofspuitgieterij Timmerije in Neede blijft wendbaar door processen te standaardiseren

Wanneer oem’ers grote aantallen technische kunststofonderdelen nodig hebben, kiezen ze doorgaans voor spuitgieten. Spuitgietbedrijven maken voor hun bedrijfsvoering vervolgens de keuze om een beperkt aantal producten in heel lange, aaneengesloten productieseries – zonder wisselingen van matrijs – te vervaardigen of om een groot aantal verschillende producten in relatief kleine series te produceren.

‘Timmerije kiest er bewust voor om de jaarbehoeften te produceren in meerdere, kleinere campagnes per jaar, dus om de productiecapaciteit flexibel te houden’, zegt Hans Kolnaar. ‘Dit omdat massaproductie niet past bij ons businessmodel gebaseerd op toegevoegde waarde en we niet zijn ingericht op het verwerken van de bijbehorende omvangrijkere logistieke stromen.’

‘We dagen onze klanten uit om hun kunststofonderdelen te baseren op recyclestromen’

Bij kleine series is het de kunst om de matrijswissels zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. ‘Dit vergt goed opgeleide mensen en eenvoudige, zo veel mogelijk gestandaardiseerde processen.’ Een typisch eindproduct voor een oem-klant van Timmerije heeft ongeveer tien technische kunststofonderdelen. ‘We leveren dan het gehele pakket. Bij elkaar gaat het dus wel weer om grote aantallen.’

Groeipijntjes

De ervaring heeft Kolnaar geleerd dat groei altijd gepaard gaat met pijntjes. ‘We maken klantspecifieke producten. Als een klant ineens hard groeit, verwacht hij dat wij dat opvangen. Als dit bij meer klanten speelt, ga je nadenken over expansie. Punt is dat groei in eindmarkten niet altijd te voorspellen is, dus moet je de forecasting en langere-termijnplanning goed in de gaten houden. Indien nodig kunnen we een beroep doen op onze flexibele productieschil van spuitgieters.’

In de business van Timmerije betekent capaciteitsgroei dat er nieuwe spuitgietmachines moeten worden aangeschaft. ‘Als je ruimte vol is, richt je een nieuwe productiehal in. Daar zijn we op dit moment volop mee bezig. Eind 2023 zal onze productiecapaciteit 20 procent groter zijn.’

Tegelijkertijd spreidt het bedrijf uit Neede het risico door ook nieuwe klanten aan te trekken. ‘Momenteel zie je angst in de markt, waardoor de vraag wat achterblijft. Dan is het van belang steeds nieuwe klanten in de pijplijn te hebben, zodat op het juiste moment nieuwe projecten binnenkomen’, schetst Kolnaar. ‘De wendbaarheid die dit vereist, realiseren we dus door processen te standaardiseren. Houd het simpel, want complexiteit zit flexibiliteit in de weg.’

Koploper in circulariteit

Binnen de huidige groeiambities van Timmerije speelt circulariteit een belangrijke rol: met zogeheten future-proof solutions wil het Achterhoekse bedrijf koploper zijn in verduurzaming van technische kunststof spuitgietartikelen. ‘Daarom investeren we volop in de ontwikkeling van de talenten van onze medewerkers. Door onder meer mensen op de werkvloer te stimuleren zelf meer initiatief te nemen. Zij snappen het primaire proces het beste’, zegt Kolnaar. ‘Door hen vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven en hun ervaring rond werkplekinrichting, planning en storingsafhandeling te benutten, kunnen we verdere efficiëntieverbeteringen realiseren.’

Het centraal stellen van medewerkers krijgt verder vorm door opleidingen, on-the-job training en coaching, en doorontwikkeling in de praktijk. Dit aan de hand van een technisch carrièrepad en een traject dat mensen begeleidt naar een managementfunctie. Verder investeert het bedrijf in automatisering van repeterende, laagwaardige productietaken.

Nieuwe klanten

Dat verduurzaming bij steeds meer bedrijven hoger op de agenda komt, is ook merkbaar in Neede. ‘Nu al halen we nieuwe klanten binnen door onze expertise in en onze aanpak rondom circulariteit. Vandaar ook die nieuwe hal voor extra machinecapaciteit. Mocht ook die capaciteit volledig benut raken doordat zich ineens veel meer klanten melden, dan hebben we een scenario klaarliggen voor de bouw van een nieuwe productiehal’, zegt Kolnaar.

Voorwaarde is wel dat het primaire proces als een zonnetje loopt en winstgevend is, want pas dan kun je waarde toevoegen, weet Kolnaar.

Met het oog op toekomstbestendige oplossingen helpt Timmerije zijn klanten met circulair ontwerpen, waarbij niet langer de ideale fossiele kunststof wordt gezocht voor een gegeven ontwerp, maar het ontwerp wordt aangepast aan een beschikbare recyclekunststofstroom. ‘We dagen onze klanten – oem’ers van bekende Europese merken – uit om hun kunststofonderdelen te baseren op recyclestromen. Ook proberen we ontwerpen zodanig te veranderen dat het eindproduct eenvoudiger uit elkaar kan worden gehaald. Daarbij streven we ernaar meervoudige delen uit een enkel recycle-kunststof te produceren.’

Footprint verkleinen

Bij het streven naar verduurzaming richt Timmerije zich overigens niet alleen op de klant maar ook op zichzelf. Zo is het bedrijf al geruime tijd bezig de carbon footprint van de eigen operatie te verkleinen. ‘Dat doen we onder meer door de aanschaf van energiezuinige machines en randapparatuur en het aanleggen van led-verlichting in onze gebouwen’, zegt Kolnaar. ‘Zo willen we de energieconsumptie van onze bedrijfsvoering minimaliseren. Uiteindelijk is de totale carbon footprint van producten gebaseerd op technische kunststoffen stukken lager dan die van bijvoorbeeld roestvrij staal of aluminium. Als we erin slagen om de producten circulair te maken, is het voordeel nog veel groter.’

Prijskaartje

De geschetste waardepropositie is volgens Kolnaar geheel in lijn met de rol die Timmerije eigenlijk al vervult sinds het bedrijf in de jaren 60 van de vorige eeuw door de tweede generatie van de familie Timmerije werd omgevormd van machinebouwer naar spuitgietbedrijf. ‘We snappen heel goed waar onze passie en onze kwaliteiten liggen: dat is in het ontzorgen van onze klanten, door meer waarde te leveren en verder te gaan dan onze directe concurrenten.’ Voorwaarde is wel dat het primaire proces als een zonnetje loopt en winstgevend is, want pas dan kun je waarde toevoegen, weet Kolnaar.

‘De laatste jaren hebben we die waardepropositie consequent verder uitgebouwd. Oem’ers die dit waarderen, vinden in ons een partner die hen faciliteert bij de verduurzaming van hun eindproducten en niet wegloopt voor het circulair maken van de keten. Klanten die de toegevoegde waarde weliswaar waarderen, maar er niet voor willen betalen, passen niet in ons businessmodel. Daar nemen we afscheid van. Want aan onze specifieke expertise hangt nu eenmaal een prijskaartje.’