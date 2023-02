HoSt Groep, met hoofdkantoor in Enschede, versterkt en breidt het portfolio van hernieuwbare gassen uit met waterstoftechnologie door de overname van HyGear, een dochteronderneming van Xebec Adsorption Inc. Het Arnhemse bedrijf is wereldwijd marktleider op het gebied van kleinschalige on-site industriële waterstofsystemen. Door deze vereniging van technologieën kan HyGear de volgende groeifase versnellen en kan HoSt, als aanbieder van een volledig technologiepakket, een exclusieve, uitgebreide en concurrerende oplossing bieden voor verschillende hernieuwbare gastechnologieën.

HyGear, opgericht in 2002, is een wereldleider in modulaire stoom methaan reforming (SMR) technologie en elektrolyse voor waterstofopwekking in de glas-, halfgeleider-, voedsel- en drankenindustrie en in de transportsector. Met de overname in 2020 door Xebec Adsorption Inc., een wereldwijde leverancier van duurzame energieoplossingen gevestigd in Canada, zette HyGear de missie voort om een haalbaar en direct beschikbaar aanbod van groene waterstof te creëren. Met meer dan 50 projectreferenties wereldwijd, en als een van de weinige bedrijven met een jarenlange en aantoonbare reputatie op het gebied van waterstofproductie, creëert deze nieuwe strategisch sterke combinatie met HoSt technologische, expertise- en innovatiesynergie. Naast HoSt krijgen de bestaande obligatiehouders belang in HyGear in de vorm van certificaten van aandelen.

“De combinatie van deze bedrijven leidt tot een bundeling van eigen, complementaire energietechnologiebronnen, die de decarbonisatie en energietransitie stimuleren”

Jelle Klein Teeselink, CEO van de HoSt Groep licht toe: “De combinatie van deze bedrijven leidt tot een bundeling van eigen, complementaire energietechnologiebronnen, die de decarbonisatie en energietransitie stimuleren. Het zorgt voor een fundamentele kennisbasis, versterking en een koers voor de onmisbare versnelling van de ontwikkeling en toepassing van duurzame gassen en waterstof in verschillende markten en geografieën. Het biedt ons ook een sterke voetafdruk in Azië door hun vestiging in Singapore. HoSt is enthousiast en kijkt uit naar de strategische fit die de missie van beide bedrijven versterkt.”

Duurzame energie synergie