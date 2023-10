De groei van het aantal elektrische voertuigen in de wereld zorgt voor een toenemende vraag naar oplaadpunten. Hortec Technology speelt hierop in met de 4EVCC, een compacte state-of-the-art charge controller unit, die verschillende oplaadfuncties combineert. ‘De nulserie zijn we inmiddels volop aan het testen. Daarnaast zijn we op zoek naar partijen die deze nieuwe technologie verder met ons willen ontwikkelen en in de markt gaan zetten’, vertelt Gerrit Heersink van het Oldenzaalse bedrijf.

Controller unit in de toekomst ook geschikt voor DC-laders van 350 tot 500 kW

Het idee om een slimme laadoplossing voor elektrische voertuigen in eigen huis te gaan ontwikkelen, ontstond nadat Hortec Technology samen met een van zijn klanten een RFID/NFC-reader had ontwikkeld. ‘Tijdens het ontwikkelproces van deze reader rees de gedachte om de opgedane kennis en kunde ook toe te gaan passen in een charge controller voor laadsystemen’, vertelt Gerrit Heersink, directeur van Hortec Technology uit Oldenzaal. ‘Hierdoor kunnen we namelijk de laadsystemen beter maken en uitrusten met slimme technieken.’ Kortom, een state-of-the-art charge controller waar de markt om vraagt.

‘Met de 4EVCC kunnen we ook een vehicle-to-grid oplossing bieden’

De afgelopen periode is een belangrijke stap gezet met de ontwikkeling van de nulserie van Hortecs charge controller. Deze wordt momenteel volledig getest. ‘Nu is het zaak om de juiste partijen, zowel qua mechanica als qua installatie, om ons heen te verzamelen en samen met hen de volgende stappen te zetten’, vertelt Heersink.

Meerdere toepassingsmogelijkheden

Hortec ziet meerdere toepassingsmogelijkheden voor de 4EVCC Charge Controller Unit, zoals het systeem is gedoopt. ‘Naast applicaties voor de automotive denk ik ook aan de maritieme markt voor elektrische boten en andere branches waar de energiemarkt een belangrijke rol speelt’, aldus Heersink. ‘Verder verwacht ik dat Nederland snel te klein wordt, dus kijken we ook naar mogelijke samenwerkingspartners in landen als Frankrijk, Italië en Spanje om dit product te lanceren. Omdat we bij Hortec gewend zijn om internationaal te werken en al veel buitenlandse klanten hebben, heb ik er vertrouwen in dat dit ook deze keer weer gaat lukken.’

Een logische partij waar Hortec Technology graag mee wil samenwerken, is ElaadNL. Dit kennis- en innovatiecentrum, een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse netbeheerders, onderzoekt en test het slim en duurzaam opladen van elektrische voertuigen. ‘Ze zijn continu op zoek naar de nieuwste technieken voor het opladen van elektrische voertuigen’, weet Heersink. ‘Onze 4EVCC Charge Controller Unit past uitstekend in dat plaatje.’

Vervangingsmarkt

Heersink hoopt daarnaast te kunnen gaan samenwerken met partijen die al actief zijn op het gebied van laadinfrastructuur. ‘Het zou mooi zijn als we kunnen meeliften met partijen op aanbestedingen die er op de markt zijn.’ Daarbij moet niet alleen worden gedacht aan de aanleg van nieuwe laadpalen en laadpleinen, maar ook aan het vervangen van de eerste generatie laadpalen. ‘Want deze zijn in veel steden langzaamaan aan vervanging toe’, weet Heersink. ‘Technisch gezien bieden we met ons product straks een plug-and-charge oplossing aan, die eenvoudig kan worden geïnstalleerd. Daarnaast kunnen we met de 4EVCC een vehicle-to-grid oplossing bieden. Dat betekent dat we de auto onderdeel kunnen maken van het elektriciteitsnet en de overgebleven energie uit de batterijen van de auto ’s avonds ook weer kunnen terugleveren aan het net.’

Met zo’n slimme laadpaal kan in de toekomst dus waarschijnlijk zelfs zonne-energie in de auto worden opgeslagen, die op een later moment weer kan worden gebruikt om de wasmachine te laten draaien. ‘Het mooiste zou natuurlijk zijn dat je in de zomer energie kunt opslaan via het grid voor hergebruik in de winter, maar zover is het op dit moment nog niet.’

Load balancing

De 4EVCC Charge Controller Unit van Hortec vormt het hart van de laadpaal. Heersink: ‘Dit compacte product bevat alle elementen om een compleet laadpaalsysteem goed en veilig aan te sturen.’ Zo beschikt de 4EVCC over meerdere opties voor load balancing. ‘De load-balancing module communiceert met de verschillende laadpalen en zorgt ervoor dat de beschikbare elektriciteit eerlijk wordt verdeeld over alle palen’, verduidelijkt Heersink. ‘Dat is een unieke oplossing voor laadpleinen.’ Ook voor grote spanning zijn er veiligheidscircuits met sensoren ingebouwd, die de 4EVCC automatisch uitschakelen indien dat nodig mocht zijn.

‘In eerste instantie richten we ons op een AC-ladersysteem tot 22 kW. Dit is met name geschikt voor thuislaadsystemen’, zegt Heersink. ‘Dit systeem zit in de laatste testfase en we zijn nu zelf ook uitgebreid aan het testen binnen ons eigen laadsysteem. Ons doel is om deze techniek in de nabije toekomst ook geschikt te maken voor laadpleinen.’

Overbelasting voorkomen

Verspreid in Nederland worden er al laadpleinen aangelegd met een load-balancing systeem. Omdat een moderne elektrische auto qua laadvermogen ongeveer hetzelfde vraagt als tien gemiddelde huishoudens, kan laden een enorme belasting voor het stroomnet worden. Met laadpleinen en beheersing van de laadpieken is het mogelijk om overbelasting te voorkomen. ‘Voor de openbare laadpleinen, zowel nationaal als internationaal, zullen we volledig moeten voldoen aan het Open Charge Point Protocol’, weet Heersink. ‘In de toekomst gaan we onze charge controller softwarematig eveneens geschikt maken voor DC-laders – 350 kW, 500 kW en hoger. Hardwarematig is het systeem daarop reeds voorbereid. Dat betekent dat we dan ook DC-laders van 350 tot 500 kW met onze 4EVCC Charge Controller Unit kunnen uitrusten.’