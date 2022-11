Om duidelijker over het voetlicht te brengen dat klanten niet alleen voor assemblage en productie maar ook voor engineering terecht kunnen, besloot elektronicaspecialist Hortec Electronics vorig jaar het bedrijf op te delen in twee aparte bv’s: Hortec Assemblies en Hortec Technology. ‘Wanneer je beide disciplines onder één dak hebt, vergroot dit de kans aanzienlijk dat wat je ontwikkeld hebt ook geproduceerd kan worden’, verklaart algemeen directeur Gerrit Heersink, die de eerste reacties op deze stap richting design for manufacturing als positief omschrijft. ‘Zeker de nieuwe klanten waarderen het dat we hen echt vanaf eerste specificatie tot het moment dat het product in de doos zit kunnen ondersteunen. Bestaande klanten moeten even wennen aan de knip tussen engineering en seriematige assemblage en productie, en het feit dat ze dan een extra aanspreekpunt hebben.’ Komend jaar hoopt het bedrijf, dat zich richt op industrie, automotive, railway en aerospace, te groeien van 25 naar 35 medewerkers.

Net als elders laat de supplychainproblematiek zich ook in Oldenzaal voelen. ‘Voorheen selecteerde Technology de componenten en ging aan de slag met het design, waarna Productie het verder oppakte. Nu selecteren we aan de voorkant alleen die componenten die door meerdere producenten gemaakt worden en kijken we goed wat de voorraden zijn’, aldus Heersink, die ook de klant nog eerder in het traject betrekt. ‘Zodra het eerste design klaar is, geven we aan wat de kritische componenten zijn en adviseren we de klant deze alvast te bestellen. Je moet gewoon veel meer aan de voorkant nadenken over welke componenten je selecteert. Dat betekent je elektronica defensief ontwerpen en alleen kiezen voor componenten die ruim beschikbaar zijn, dus geen exoten gebruiken.’

Bij seriematige productie is Hortec in deze tijden aangewezen op brokers in Europa, China en de VS, met alle torenhoge prijzen van dien. ‘Microprocessors zijn bijvoorbeeld snel een factor 10 duurder dan voorheen’, stelt Heersink, die aangeeft de hogere prijzen ook door te berekenen aan de klant. ‘Voorheen gaven we offerte af voor twee of drie jaar, nu gebeurt dat voor elke productieserie. Heel vervelend natuurlijk, want ook de productprijzen voor de eindklant vliegen zo omhoog. Maar we kunnen het ons niet veroorloven om het niet te doen. De prijzen fluctueren veelal per dag en steeds de verkeerde kant op.’

‘Soms bekruipt me het gevoel dat producenten bij nieuw geproduceerde componenten de normale distributeurs overslaan en rechtstreeks zaken doen met de brokers.’ Om de beschikbaarheid van componenten te vergroten, werkt Hortec mee aan initiatieven om met concullega-bedrijven nog intensiever samen te werken. ‘We kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wie weet heeft iemand componenten liggen die hij niet direct nodig heeft en is een ander bedrijf daardoor uit de brand. En dankzij heldere communicatie met onze klanten hebben we die op basis van een kloppende forecasting tot nu toe goed kunnen bedienen.’