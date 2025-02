Hoppenbrouwers neemt per 1 maart het engineeringsteam van Yellax over. Dit team bestaat uit 30 software- en hardware-engineers die de business unit Industriële Automatisering gaan versterken. Yellax blijft zelfstandig bestaan met hun consultancy en software-ontwikkelteam van Typical Manager. Theo Klaassen en Herbert van Donselaar, beiden directieleden van Yellax, maken samen met het engineeringsteam de overstap naar Hoppenbrouwers.

Hier zullen zij de komende jaren bijdragen aan de verdere optimalisatie van de ontwerpproductiviteit binnen de industriële automatisering, zowel op het gebied van software- als hardware-engineering. Dankzij de gedeelde visie en werkwijze verloopt de samenwerking soepel en met veel enthousiasme. Dit biedt een sterke basis om samen verder te groeien.”

Gevestigde naam Yellax

Yellax werd 24 jaar geleden opgericht door Patrick Vergeer als een zelfstandige onderneming, gespecialiseerd in het optimaliseren van ontwerpprocessen in de industriële automatisering. Door de jaren heen heeft het bedrijf een sterke reputatie opgebouwd in zowel het standaardiseren en optimaliseren van engineeringsprocessen. Met een groeiend team combineert Yellax procesadvies met innovatieve softwareoplossingen, zoals Typical Manager, om efficiënter en consistenter te werken. Zo heeft het bedrijf talloze organisaties geholpen hun ontwerpproductiviteit te verhogen.

Strategische keuze

Theo Klaassen, directeur bij Yellax: “De afgelopen jaren hebben we binnen Yellax een duidelijke structuur opgebouwd met drie teams: Projecten, Processen en Producten. De overname van het projectenteam door Hoppenbrouwers is een logische stap die beide organisaties de ruimte geeft om zich verder te specialiseren. Dit engineeringsteam gaat bij Hoppenbrouwers verder met het ontwikkelen van een efficiënter ontwerpproces, die zowel bestaande als nieuwe klanten veel voordelen biedt.”

Toekomstvisie Yellax

Patrick Vergeer en Hette Feenstra blijven aan het roer van Yellax en richten zich volledig op productontwikkeling en consultancy. Met een sterke focus op innovatieve SaaS-oplossingen (Software as a Service) en procesoptimalisatie blijven zij klanten ondersteunen bij het verbeteren van hun ontwerpproductiviteit. Yellax heeft de ambitie om in 2030 een volledig geautomatiseerd ontwerpproces aan te bieden. Door deze splitsing krijgen zowel de productontwikkeling als de consultancy meer focus, terwijl de onafhankelijkheid van Yellax gewaarborgd blijft.

Samenwerking

Roel Hoosemans, directeur Industriële Automatisering bij Hoppenbrouwers: “Met deze overname verwelkomen we een team van ervaren software- en hardware-engineers. Hoppenbrouwers en Yellax werken al intensief samen, en hun specialistische kennis vormt een waardevolle aanvulling op onze business unit Industriële Automatisering. De gedeelde cultuur en ambities zorgen voor een soepele integratie en een sterke basis voor toekomstige projecten. Deze overname past perfect bij onze groeistrategie in de industriële automatisering. Daarnaast investeren we in schaalbaarheid en ontwerpproductiviteit, zodat we beter kunnen inspelen op de uitdagingen binnen de industrie, zoals de vergrijzing en het tekort aan technisch talent.” Het engineeringsteam blijft de komende periode werken vanuit de locatie in IJsselstein, daarna zullen ze overgaan naar een Hoppenbrouwers locatie in het midden van het land. Zo blijft de continuïteit voor medewerkers en klanten gewaarborgd waarmee Hoppenbrouwers een solide basis legt voor verdere groei en innovatie.

Hoppenbrouwers is een technische dienstverlener die klanten van A tot Z ontzorgt. Wat ooit begon als een eenmanszaak in Udenhout, is in ruim 100 jaar uitgegroeid tot een landelijk opererend bedrijf met 19 vestigingen. Vanuit deze locaties ontwerpt, installeert en onderhoudt Hoppenbrouwers elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties voor de industrie, utiliteit, zorg, onderwijs en particulieren. Binnen de Industriële Automatisering (water, industrie en paneelbouw) heeft Hoppenbrouwers een sterke positie met zeven vestigingen en een omzet van ruim 69 miljoen euro. Door voortdurende innovatie in zowel software- als hardware-engineering, is Hoppenbrouwers een betrouwbare en vooruitstrevende partner als system integrator.