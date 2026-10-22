De grootste uitdaging in de industriële automatisering zit tegenwoordig niet zozeer in hardware, maar steeds vaker in engineeringcapaciteit. Installaties worden complexer, software speelt een steeds grotere rol en gespecialiseerde kennis is schaars. Tegelijkertijd verwachten klanten kortere doorlooptijden en meer flexibiliteit. Bij Hoppenbrouwers leidde dat tot een fundamentele vraag: als hardware-engineering schaalbaar ontworpen kan worden, waarom software dan niet?

‘We verzamelen data van de klant, controleren die op kwaliteit en analyseren vervolgens wat nodig is.’

Waar veel organisaties standaardisatie zien als een bedreiging voor flexibiliteit, ziet Hoppenbrouwers juist het tegenovergestelde.

Engineers besteden minder tijd aan routinematige invoerwerkzaamheden en meer aan technische vraagstukken.

Door repeterende werkzaamheden weg te halen ontstaat ruimte voor innovatie.

‘Maatwerk met maximaal hergebruik’

Nadat het bedrijf eerder een ontwerpstraat ontwikkelde voor de engineering van besturingskasten, wordt dezelfde filosofie nu toegepast op OT-software. Het doel is niet om maatwerk te vervangen door standaarden, maar om kennis, processen en softwareontwikkeling zo te organiseren dat maatwerk beheersbaar, reproduceerbaar en schaalbaar wordt.

Volgens Theo Klaassen, vestigingsleider van Hoppenbrouwers in Veenendaal, was de ontwerpstraat nooit bedoeld als eindstation. Het succes maakte juist zichtbaar waar de volgende uitdaging lag. Al in de Yellax-periode, voordat het engineeringteam onderdeel werd van Hoppenbrouwers, werd gewerkt aan het standaardiseren van engineeringprocessen. ‘In iedere stap werd het ontwerp verder geoptimaliseerd en hergebruikt. Daardoor kun je meer doen met hetzelfde aantal mensen. Toen de ontwerpstraat eenmaal goed draaide, werd vanzelf duidelijk dat dezelfde gedachte ook toepasbaar moest zijn op software.’

Van generalisten naar specialisten

De aanleiding daarvoor is volgens Klaassen eenvoudig. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op, terwijl engineers steeds specialistischer worden. ‘Vroeger hadden we veel generalisten. Nu zie je dat de techniek zo hard gaat dat mensen zich – ook noodgedwongen – steeds verder specialiseren. Tegelijkertijd willen we ruimte houden voor innovatie. Dan moet je anders naar productiviteit gaan kijken.’

‘De kwaliteit van het team als geheel is belangrijker dan individuele expertise’

Waar Klaassen vooral naar de organisatie kijkt, ziet Peter Geerts, aanspreekpunt van het softwareteam van Hoppenbrouwers in Veenendaal, dezelfde ontwikkeling terug in de dagelijkse praktijk van projecten. Hardware en software lopen volgens hem vaak parallel binnen industriële automatisering. De resultaten van de ontwerpstraat maakten daarom direct duidelijk dat vergelijkbare kansen ook aan de softwarekant lagen. ‘Het rendement dat we daar zagen, was echt de trigger. Wanneer we het concept uitleggen aan klanten, zien ze direct waar de winst zit. Niet alleen voor ons, maar ook voor henzelf.’

Complete projecten in één hand

Die winst zit volgens Geerts niet uitsluitend in minder engineeringsuren. Klanten zoeken steeds vaker een partner die een compleet project kan overnemen. Voor sommige klanten verzorgt Hoppenbrouwers inmiddels zowel hardware- als software-engineering. ‘Daardoor kunnen zij een project echt bij ons neerleggen. Dat maakt het voor klanten eenvoudiger om op te schalen wanneer dat nodig is.’

De term softwarestraat suggereert misschien een verzameling standaardmodules, maar volgens Geerts draait het concept in de eerste plaats om het proces. ‘Het is eigenlijk een flowchart van aanvraag tot oplevering. Van analyse en pre-engineering tot testen, documentatie en SAT. Per project doorloop je grotendeels dezelfde stappen. Als je die inzichtelijk maakt, zie je ook waar optimalisaties mogelijk zijn.’

Pre-engineering belangrijke factor

Juist aan de voorkant van het proces ligt volgens Klaassen veel van de uiteindelijke winst. De kwaliteit van de informatie waarmee een project start, bepaalt voor een groot deel het vervolg. ‘We verzamelen data van de klant, controleren die op kwaliteit en analyseren vervolgens wat nodig is. Dit proces is steeds verder gedigitaliseerd. Klanten krijgen inzicht in hun datakwaliteit, die makkelijk en visueel aan hen wordt teruggekoppeld. Ze kunnen deze waarde en input gelijk meenemen in volgende projecten. We hebben geleerd dat pre-engineering vaak bepalend is voor het succes van het hele project.’

Dat leidt tot een opmerkelijke conclusie. Waar veel organisaties standaardisatie zien als een bedreiging voor flexibiliteit, ziet Hoppenbrouwers juist het tegenovergestelde. Klaassen: ‘Wij geloven in bottom-up standaardiseren. We willen de kleinste bouwstenen hergebruiken. Hoe groter je bouwblokken maakt, hoe minder flexibel je wordt.’

‘Wij willen een verlengstuk zijn van de engineeringafdeling van onze klanten’

Daarmee raakt hij een belangrijk uitgangspunt van de softwarestraat. Hergebruik vindt plaats op een zo laag mogelijk niveau. Daardoor blijft ruimte bestaan voor klantspecifieke invulling. ‘Elk project blijft maatwerk’, zegt Geerts. ‘Maar wel maatwerk met maximaal hergebruik. Dat is een wezenlijk verschil.’

Multiplatform

De softwarestraat moet bovendien functioneren op verschillende automatiseringsplatformen. Hoppenbrouwers ontwikkelt software voor alle grote automatiseringsprotocollen en -leveranciers. Platformonafhankelijkheid was daarom vanaf het begin een harde eis. Volgens Geerts ligt de oplossing niet in één uniforme technische standaard, maar in een uniforme werkwijze. ‘Het is nadrukkelijk een multiplatformconcept. We standaardiseren niet één platform, maar het proces waarmee we software ontwikkelen.’

Klaassen vult aan dat iedere stap binnen de ontwerpstraat een vaste input en output kent. De technische invulling kan per platform verschillen, maar de onderliggende methodiek blijft gelijk. Daardoor ontstaat een schaalbare manier van werken zonder afhankelijk te worden van één leverancier of technologie.

Onder de oppervlakte gaat de softwarestraat over meer dan software alleen. Tijdens het gesprek komt het onderwerp kennisborging voortdurend terug. Volgens Klaassen zit veel waardevolle kennis traditioneel opgesloten in de hoofden van individuele engineers. Naarmate systemen complexer worden, neemt het risico daarvan verder toe. ‘We willen kennis structureel vastleggen en beschikbaar maken voor het hele team.’ Geerts vertelt over een interne kennisapp waarin zichtbaar is welke collega over specifieke expertise beschikt. Engineers kunnen elkaar daar gericht vinden, vragen stellen en kennis delen. De technologie is daarbij een hulpmiddel. De achterliggende gedachte is belangrijker: ook vakmanschap moet schaalbaar worden gemaakt.

Herkenbare processtappen

De ontwikkeling van de softwarestraat verandert niet alleen de manier waarop projecten worden uitgevoerd, maar ook de manier waarop engineeringteams worden georganiseerd. Volgens Klaassen sluit de traditionele rol van de allround engineer steeds minder goed aan op de realiteit van de huidige automatiseringswereld. Technologieën ontwikkelen zich zo snel dat het steeds moeilijker wordt om alle kennisgebieden tegelijkertijd diepgaand te beheersen.

Binnen de ontwerpstraat wordt werk daarom opgedeeld in afzonderlijke stappen met elk hun eigen expertise. Daardoor kunnen engineers zich ontwikkelen op de onderdelen waar hun kracht en interesse liggen. Waar de ene engineer energie krijgt van pre-engineering en het vertalen van klantinformatie naar een technische architectuur, voelt een ander zich juist thuis bij softwareontwikkeling, validatie of inbedrijfstelling.

Volgens Klaassen ontstaat daardoor een organisatie die beter aansluit op de toenemende complexiteit van projecten. ‘Mensen kunnen kiezen van welke stappen ze energie krijgen. Daardoor kunnen we specialismen verder ontwikkelen en tegelijkertijd de kwaliteit van het geheel verhogen.’

Geerts ziet dat ook als een belangrijk voordeel in de dagelijkse praktijk. Doordat projecten worden opgedeeld in herkenbare processtappen, wordt sneller zichtbaar welke expertise nodig is en waar eventuele knelpunten ontstaan. ‘Als een klant bijvoorbeeld een specifieke architectuur als standaard heeft, kunnen we daar veel gerichter de juiste specialist op inzetten. Dat maakt projecten niet alleen efficiënter, maar ook interessanter voor onze medewerkers.’

Talentbehoud

Volgens beide gesprekspartners draagt die aanpak ook bij aan het aantrekken en behouden van talent. Repeterende werkzaamheden worden waar mogelijk gestandaardiseerd, terwijl engineers meer tijd overhouden voor technisch uitdagende vraagstukken. Klaassen ziet dat als een belangrijke voorwaarde om innovatie mogelijk te maken. ‘Als mensen volledig worden opgeslokt door uitvoerend werk, blijft er geen ruimte over voor nieuwe ideeën en voor de ontwikkeling van de volgende generatie oplossingen.’

Dat leidt tot misschien wel de meest veelzeggende uitspraak van Klaassen. ‘De kwaliteit van het team als geheel is belangrijker dan individuele expertise.’ De softwarestraat moet ervoor zorgen dat kennis minder afhankelijk wordt van afzonderlijke personen en beter beschikbaar komt voor de organisatie als geheel.

Voor engineers betekent dat niet dat hun werk wordt gereduceerd tot het samenstellen van standaardblokken. Integendeel. Volgens Klaassen is het doel juist om repeterende werkzaamheden weg te halen zodat ruimte ontstaat voor innovatie. ‘We willen lucht hebben voor de echt interessante projecten.’ Geerts ziet hetzelfde gebeuren binnen zijn team. Engineers besteden minder tijd aan routinematige invoerwerkzaamheden en meer aan technische vraagstukken. Mensen die energie krijgen van het grotere geheel kunnen zich ontwikkelen richting leadrollen en architectuurvraagstukken.

Verlengstuk van klanten

Uiteindelijk is de softwarestraat vooral ontwikkeld vanuit de behoefte van klanten. Volgens Klaassen hebben veel organisaties moeite om engineeringcapaciteit mee te laten bewegen met pieken en dalen in de markt. De klassieke oplossing is vaak tijdelijke inhuur. ‘Maar die mensen moeten eerst worden ingewerkt. Wij willen juist een verlengstuk zijn van de engineeringafdeling van onze klanten.’

Voor Geerts is dat een van de belangrijkste redenen waarom de aanpak aanslaat. Organisaties houden de regie, terwijl Hoppenbrouwers capaciteit, expertise en structuur toevoegt. Vooral bedrijven die projectmatig werken en bereid zijn om op langere termijn samen te werken, profiteren volgens hem van die aanpak.

Om zichtbaar te maken of de ontwerpstraat daadwerkelijk presteert, wordt veel gemeten. Een belangrijke KPI is de engineeringtijd per tag. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel engineeringinspanning nodig is voor een project. Volgens Klaassen hebben Hoppenbrouwers en zijn klanten daarin hetzelfde belang. ‘We willen allemaal dat die engineeringtijd per tag daalt. Daarom analyseren we na ieder project welke verbeteringen zijn gerealiseerd en welke optimalisaties nog mogelijk zijn.’

Toch benadrukken beide gesprekspartners dat de softwarestraat geen eindpunt is. De basis staat, maar de echte leerfase begint pas wanneer steeds meer projecten door de straat heen lopen. Iedere opdracht levert nieuwe inzichten op, die opnieuw in het systeem worden verwerkt.

Daarmee raakt de softwarestraat aan een bredere ontwikkeling binnen de industrie. Veel bedrijven digitaliseren hun productieomgeving. Hoppenbrouwers richt zich juist op het digitaliseren van de manier waarop automatiseringssoftware ontstaat. Achter de technische termen gaat een fundamenteel andere gedachte schuil: schaalbaarheid ontstaat niet door minder maatwerk te leveren, maar door slimmer om te gaan met kennis, processen en samenwerking. Of zoals Geerts het samenvat: ‘Samen met de klant de trap op. Samen kom je het verst.’