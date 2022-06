Vorige week is bekend gemaakt dat prof. dr. ir. Jan Fransoo op 13 oktober de eerste niet-Amerikaan is die de Salzberg Medallion uitgereikt krijgt van de Universiteit van Syracuse. Jan Fransoo is hoogleraar Operations en Logistiek Management aan de Tilburg School of Economics and Management van Tilburg University. Hij ontvangt de medaille niet alleen als erkenning van zijn onderzoek op het gebied van supply chain management, maar ook voor de invloed die dat onderzoek heeft gehad op het vakgebied als geheel, inclusief de praktijk.

De Salzberg Medallion is een van de meest prestigieuze onderscheidingen op het gebied van transport en supply chain management – deels vanwege het kaliber van de eerdere prijswinnaars, maar ook vanwege het strenge selectieproces. Elk jaar worden voormalige ontvangers van de Salzberg-medaille en andere vooraanstaande professionals op het gebied van transport en supply chain management uitgenodigd om personen en bedrijven voor te dragen die in aanmerking komen voor de prijs. Een selectiecomité van professoren en actieve professionals van Syracuse University beraadslaagt en selecteert de genomineerden. De prijs bestaat al meer dan 75 jaar.

Lex Meijdam, decaan van Tilburg School of Economics and Management: “We zijn enorm trots dat onze collega Jan Fransoo deze prestigieuze medaille krijgt als waardering voor zijn baanbrekende onderzoek en de impact op het hele vakgebied. Zo bijzonder dat hij de eerste niet-Amerikaan is die deze prijs uitgereikt krijgt.”

Jan Fransoo

Jan Fransoo’s onderzoeksveld omvat een breed scala aan domeinen en methodologieën, allemaal gerelateerd aan supply chain management, operations management en logistiek. Zijn huidige onderzoek richt zich vooral op de logistiek van de detailhandel in ontwikkelingslanden en andere opkomende markten. Veel van dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met producenten, tech startups en intergouvernementele organisaties zoals de Wereldbank en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Naast deze onderzoekslijn heeft hij ook actieve onderzoekslijnen op het gebied van omnichannelretail, intermodaal transport en stadslogistiek.