Coördinator Duurzaamheid Andy van den Dobbelsteen en Jaco van Noppen , directeur Campus Real Estate & Facility Management, zijn enorm verheugd over deze mooie stap. Van Noppen: “Hiermee werken wij stapsgewijs aan onze duurzaamheidsdoelen en helpen we tegelijkertijd aan het opschalen van innovaties buiten de campus.”

Een levendige duurzame campus

“In 2030 studeren en werken mensen op de campus in een levendige, groene omgeving, in met duurzame bronnen verwarmde gebouwen,” zegt Van den Dobbelsteen. “De restaurants bieden gezond en lekker voedsel dat vooral plantaardig is en dat deels op de campus wordt geproduceerd. Inkoop is helemaal gebaseerd op gesloten kringlopen.”

Overal op de campus zullen experimenten worden uitgevoerd voor nieuwe duurzame technieken en processen. Van Noppen zegt daarover: “Een deel van de investering is beschikbaar om innovaties te testen. De campus zien we als living lab, een realistische omgeving om dit te bewerkstelligen. Zo willen we aan de slag gaan met de hoogbouw van de faculteit EWI. We gaan onder meer een innovatieve zonneschoorsteen testen om te kijken of deze kan worden ingezet voor duurzame ventilatie en het opwekken van elektriciteit.”