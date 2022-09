Holst Centre krijgt centrale rol in samenwerking fotonica-onderzoek TNO en imec

TNO en het Belgische onderzoekscentrum imec hebben een intentieovereenkomst getekend waarin zij zich committeren om samen te werken rond geïntegreerde fotonica. Beide onderzoekscentra werken ieder al langer aan innovaties op het gebied van fotonica, maar gaan nu hun krachten bundelen om zo de ontwikkeling van de fotonica industrie in Nederland, België en Europa te versnellen. De samenwerking zal in 2023 van start gaan binnen Holst Centre, het onderzoeks- en innovatiecentrum op de High Tech Campus in Eindhoven, waarin imec en TNO sinds 2005 samenwerken. Holst Centre speelt een actieve rol in het Nationaal Groeifonds voorstel van PhotonDelta (waarvoor eerder € 471 miljoen uit dit fonds voorwaardelijk is toegekend) en hoopt met deze overeenkomst haar positie als kenniscentrum verder te versterken.

Geïntegreerde fotonica

Bij fotonica worden fotonen (licht) gebruikt om informatie over te dragen en te verwerken. Bij geïntegreerde fotonica worden fotonische componenten geïntegreerd in een microchip, volgens een

maakproces dat voortbouwt op dat van een conventionele elektronische chip. Zo worden de eigenschappen van fotonica en microchips gecombineerd, waardoor informatie sneller, efficiënter en

energiezuiniger overgedragen en verwerkt kan worden. Toepassingen met geïntegreerde fotonica kunnen leiden tot bijvoorbeeld minder energieverbruik van datacentra, veiligere autonome auto’s,

het fijnmazig meten van voedselkwaliteit en betere persoonsgerichte diagnostiek in de gezondheidszorg. Holst Centre in geïntegreerde fotonica Geïntegreerde fotonica wordt een van de nieuwe pijlers in de strategie van Holst Centre. Samen met partners uit het PhotonDelta ecosysteem (zoals Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente, Photonics Integration Technology Center en andere organisaties) wil ze de ontwikkeling van de Europese industrie rondom geïntegreerde fotonica versnellen. Daarbij slaat Holst Centre een brug tussen universiteiten en de industrie en brengt ze de technologie van geïntegreerde fotonica naar toepassingen in de maatschappij. Door de expertises van imec en TNO te combineren, kunnen alle aspecten die nodig zijn in het ontwikkelings- en productieproces, zoals design, prototyping, testen en productie, worden aangeboden.

‘Ambitieuze uitdaging en een unieke kans’

Kathleen Philips, directeur imec in Holst Centre: “De ondertekening van deze overeenkomst is een mijlpaal in de samenwerking tussen TNO en imec. Het is een ambitieuze uitdaging en een unieke

kans, waarbij we de expertises van beide organisaties samenbrengen om Nederland en België nog beter op de kaart te zetten op het gebied van fotonica.”

Ton van Mol, directeur TNO in Holst Centre: “De fotonische microchiptechnologie van imec in Leuven, de designexpertise van imec in Nederland en de optica- en systeemintegratiekennis van TNO gaan we combineren om nieuwe duurzame oplossingen in verschillende industrieën te helpen ontwikkelen.”