Holst Centre gaat actieve rol spelen in Photon Delta en NXTGEN HIGHTECH

Holst Centre, het onderzoeks- en innovatiecentrum op de High Tech Campus in Eindhoven waarin imec en TNO samenwerken, gaat een actieve rol spelen in twee projecten van het Nationaal Groeifonds, te weten: PhotonDelta en NXTGEN HIGHTECH. De projecten worden in 2022 opgestart en zullen een looptijd van 5 tot 8 jaar hebben.

Ton van Mol, directeur TNO in Holst Centre: “Dat wij een rol gaan spelen in twee projecten van het Nationaal Groeifonds laat zien dat we als Holst Centre met maatschappelijk relevante thema’s bezig zijn. Het onderzoek en de innovaties waaraan Holst Centre werkt, vormen het hart van wat belangrijk is voor de toekomst van Nederland.”

PhotonDelta: 1,1 miljard euro

Geïntegreerde fotonica is het gebruik van fotonen (licht) – in plaats van elektronen (elektriciteit) – om informatie over te dragen en te verwerken. Fotonische chips, ook wel photonic integrated circuits (PIC’s) genoemd, integreren fotonische functies in microchips. De chips ondersteunen duurzame en energiezuinige oplossingen die nodig zijn voor bijvoorbeeld de exponentiele groei van dataverkeer, veiligere autonome auto’s, efficiëntere voedselproductie en metingen voor klinische toepassingen. Geïntegreerde fotonica is een van de nieuwe pijlers in de strategie van Holst Centre. De focus is om samen met partners uit het PhotonDelta ecosysteem een bijdrage te leveren aan een Europese industrie rondom geïntegreerde fotonica, met een relevante Nederlandse inbreng.

PhotonDelta, een internationaal ecosysteem van organisaties in fotonische chiptechnologie, heeft een publieke en private investering van in totaal €1,1 miljard toebedeeld gekregen om Nederland tot de koploper in de volgende generatie halfgeleiders te transformeren. De investering omvat een voorwaardelijke toekenning van €470 miljoen aan financiering via het Nationaal Groeifonds, terwijl de rest mede wordt geïnvesteerd door verschillende partners en belanghebbenden.

NXTGEN HIGHTECH

Holst Centre werkt samen met de high-tech maakindustrie in Nederland aan een toekomstige generatie van machines om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Zo wordt er gewerkt aan machines voor de productie van een nieuwe generatie batterijen, waarmee elektrische auto’s tot 1.000 kilometer kunnen rijden zonder tussentijds opladen. Een andere ontwikkeling is die van implanteerbare kunstmatige organen. Bijvoorbeeld een draagbare of zelfs implanteerbare kunstnier, waardoor nierpatiënten minder vaak naar het ziekenhuis moeten. Holst Centre heeft de kennis en de kunde in huis om deze technieken verder te ontwikkelen en te delen met andere partijen. Als partner binnen NXTGEN gaat het om het klaarmaken voor industrialisatie en het investeren in productiemogelijkheden.

Samen verder groeien

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet in projecten die zorgen voor economische groei van Nederland voor de lange termijn. De steun vanuit het Groeifonds geeft versnelling om samen met partners de innovaties naar de markt te brengen. Door partnerbedrijven een R&D basis te bieden, kan Holst Centre bijdragen aan een technisch leidende marktpositie en een toename van omzet en werkgelegenheid. Zo kan Holst Centre, mede dankzij het Groeifonds, een bijdrage leveren aan het verder versterken en de groei van de Nederlandse economie.

Kathleen Philips, directeur imec in Holst Centre: “Mede dankzij de investeringen van het Nationaal Groeifonds kan Holst Centre haar expertise verder uitbouwen en verbreden. Zo kunnen wij samen met de industrie, in een groeiend ecosysteem, werken aan innovatieve oplossingen voor sociaal maatschappelijke problemen. Samenwerking faciliteren, zowel internationaal als in de regio, staat hierbij aan de basis van succes.”