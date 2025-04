De gereedschappen van Holmatro Rescue Equipment redden levens. Letterlijk. De hydraulische powertools uit Raamsdonksveer worden door brandweerlieden wereldwijd gebruikt in reddingsoperaties. Betrouwbaarheid staat dus hoog in het vaandel, net als innovatie. Want om de concurrentie voor te blijven, moet Holmatro blijven vernieuwen. Dat doet het door ook productie en service aan de tekentafel uit te nodigen.

Elektrificatie zorgt voor innovatieomslag binnen Holmatro

‘Een mix van technology push en market pull’, zo omschrijft Mattijn de Graaf, global r&d manager bij Holmatro, het innovatieproces bij de ontwikkelaar en producent van redgereedschappen voor onder meer de brandweer. ‘Het is een innovatieve markt; wij en ook de concurrenten zitten niet stil. We profileren ons als premiummerk. En dat betekent dat onze productmanagers ons bij r&d echt uitdagen, ze willen het onderste uit de kan. Dat levert mooie discussies op, ook met de brandweermensen die we in dienst hebben en die veel kennis van de praktijk hebben. Welke functionaliteit is er nodig? Wat kan r&d leveren? En wat kunnen we hier in de fabriek ook in serie maken? In sommige ontwikkelprojecten zijn we er snel uit, maar in andere duurt het wel even voordat iedereen tevreden is. Dat we de randen opzoeken van wat mogelijk en maakbaar is, is een van de succesfactoren van Holmatro.’

Betere technische beslissingen

Omdat innovatie zo’n belangrijke pijler is binnen Holmatro, was De Graaf enigszins verbaasd toen hij acht jaar geleden in dienst trad. De eerste batterijgevoede tools waren al op de markt gebracht en er was een duidelijke trend zichtbaar richting meer elektrificatie van de gereedschappen. Die kunnen dan namelijk sneller worden ingezet wat letterlijk levens redt. ‘Maar er waren vrijwel alleen maar mechanici in dienst; werktuigbouwers en specialisten in hydraulische techniek’, herinnert De Graaf zich. ‘Een mechanicus met een voorliefde voor elektrotechniek sparde daarom met een externe gespecialiseerde partij over zaken zoals batterijtechnologie en motoraansturingen. Met de beste bedoelingen natuurlijk en tot op zekere hoogte kun je ook wel mee en de materie begrijpen, maar het is echt een andere vakgebied. Je kunt zo’n partner dus niet echt challengen, omdat het diepe inzicht ontbreekt. Dat brengt ook extra risico’s met zich mee in het ontwikkeltraject.’

De Graaf heeft daar snel verandering in gebracht en binnen Holmatro een elektronica-afdeling opgezet, waar inmiddels zes man werken. ‘Allemaal met hun eigen specialisme’, zegt hij. ‘En nog steeds doen we niet alles zelf en werken we samen met partners, bijvoorbeeld voor appontwikkeling of elektronicaproductie. We hebben ook niet de ambitie om pcb’s te gaan routen; die kennis kunnen we prima buiten de deur halen. We investeren in applicatiekennis, waardoor we met de partners betere technische beslissingen nemen.’

Groepskennis

Naast elektrificatie is er een tweede trend zichtbaar in de markten waarin Holmatro opereert: connectiviteit. Omdat het bedrijf sinds eind 2019 onderdeel is van het Amerikaanse industrieconglomeraat Madison Industries, zocht het contact met zusterorganisaties. Holmatro kwam uit bij Broan-NuTone, een Amerikaanse leverancier van ventilatiesystemen. ‘Daar hadden ze al een hele domoticaoplossing ontwikkeld’, vertelt De Graaf. ‘Het voordeel van het feit dat we allebei onderdeel zijn van dezelfde groep, is dat we er gelijk in de keuken konden meekijken en iedereen transparant is. Ze hebben ons verteld over hun keuzes, uitdagingen en de kosten.’

‘Kennis delen binnen de groep wordt sterk gestimuleerd’

Samen met een zusterbedrijf zoals Broan-NuTone een ontwikkeling doen, ligt dan voor de hand. ‘Echt co-development heeft nog niet plaatsgevonden, maar ik houd zeker in de gaten wat andere vakbroeders doen en waar ze mee bezig zijn. Want als we kunnen meeliften, kunnen we allebei versnellen. We staan er zeker voor open’, aldus De Graaf. ‘Natuurlijk hebben de bedrijven binnen de groep wel hun eigen focus en moeten ze ook hun eigen broek ophouden. Een samenwerking moet dus voor beide partijen voordeel opleveren. Er is dan ook geen gedwongen winkelnering binnen Madison, maar kennis delen wordt zeker gestimuleerd.’

Stem van de markt

Mede op basis van de input van Broan-NuTone is Holmatro een applicatieonderzoek begonnen om zijn tools op afstand te kunnen uitlezen. ‘Zoiets start met een vooronderzoek’, schetst De Graaf het proces. ‘Geen fundamentele research hoor, maar met name gericht op wat er technologisch mogelijk is. Om die connectiviteit te kunnen realiseren, zijn er allerlei protocollen, en verschillende mogelijkheden. Nogmaals, het is geen rocket science, maar we moeten wel uitvlooien hoe dat werkt in onze tak van sport. Dat betekent dat we gaan spelen tot we een proof of concept hebben, bijvoorbeeld een rudimentaire oplossing op een Arduino-bordje.’

De volgende stap is nadenken hoe zo’n oplossing kan worden geïntegreerd in de powertools uit Raamsdonksveer, en welke producten uit het portfolio in aanmerking komen. ‘Zo’n ontwikkelteam is heel multidisciplinair’, zegt De Graaf. Behalve de technisch specialisten – mechanici, elektronici, programmeurs – worden gelijk ook inkopers, productiespecialisten en servicemonteurs betrokken. ‘Want wat we bedenken, moet ook maakbaar zijn. En straks in het veld kunnen worden onderhouden. Aan tafel zit ook een productmanager die de stem van de markt vertegenwoordigt.’

De eerste Holmatro-producten met een connectiviteitsmodule zijn inmiddels op de markt. ‘Het is voor ons heel waardevol om informatie te krijgen over hoe onze tools in de praktijk worden gebruikt, over de frequentie en de belasting, en onder welke omstandigheden ze opereren. We staan nog aan het begin van die ontwikkeling. De komende jaren verwachten we daar goede stappen te zetten’, aldus De Graaf.

Zoeken naar talent

Gevraagd naar de grootste uitdagingen in het innovatieproces bij Holmatro, antwoordt De Graaf resoluut: ‘Dat is de war on talent. We kunnen nog steeds groeien, het gaat nog goed, maar we hebben nu concreet een aantal vacatures openstaan die we niet zo makkelijk ingevuld krijgen.’ En het zit in de capaciteiten van medewerkers. ‘Holmatro is van oorsprong een mechanisch georganiseerd bedrijf. Een jaar of acht geleden zijn onze producten steeds meer mechatronisch geworden. De kennis daarover zit nog erg geconcentreerd bij r&d, maar die moet eruit. We werken daarom aan kennisoverdracht binnen de organisatie, bijvoorbeeld richting onze servicetak. Want waar vroeger een handige monteur met een schroevendraaier alle tools kon onderhouden, moet hij nu een laptop aansluiten en foutcodes interpreteren. Dat vraagt dus aanvullende kennis en vaardigheden.’

Ook aan de softwarekant timmert Holmatro aan de weg, want dat is noodzakelijk in de transitie naar mechatronische oplossingen. De Graaf: ‘We zijn daar begonnen met een eenpitter, de systeemarchitect, maar we hebben inmiddels meer softwaremensen aangenomen. Daar kom je gewoon niet onderuit als je bedenkt dat de processoren steeds krachtiger worden en er daardoor een verschuiving naar digitale oplossingen zichtbaar is. Het is onze taak richting ons dealernetwerk – wereldwijd in 160 landen – en onze eindgebruikers om op dat vlak te blijven innoveren.’

