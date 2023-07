Investeringsmaatschappij Holland Capital investeert in Chainresult en Supply Chain Company, twee gerenommeerde spelers actief binnen de digitalisering van de food & agri waardeketen. De investering van Holland Capital biedt de organisaties de mogelijkheid de gestelde internationale groeiambities te realiseren.

Het succes van food & agri bedrijven wordt in steeds grotere mate bepaald door hun controle over de waardeketen. Hierin spelen zowel verbeterde efficiëntie als beheersing van risico’s een grote rol.

De food & agri markt maakt een snelle ontwikkeling door in de digitalisering van haar waardeketen. De unieke eigenschappen van de food & agri markt vragen om een gespecialiseerde aanpak door technologiepartners die de wensen, processen en complexiteiten van de sector begrijpen.

De sleutel voor succesvolle digitalisering ligt bij het combineren van software implementatie met een goede business implementatie. Chainresult en Supply Chain Company bieden beide componenten, met diepgaande kennis van de food & agri markt en een indrukwekkend track record bij internationaal leidende bedrijven. Samen zijn ze goed gepositioneerd om de verdere digitalisering van de keten te begeleiden.

Chainresult en Supply Chain Company werken met circa 50 medewerkers vanuit kantoren in Oosterbeek, Arnhem, Kopenhagen (DK) en Auckland (NZ).

Jan Willem Rijkse, CEO Chainresult: “Onze ambitie is groot en reflecteert die van onze partners. Samen willen we de komende jaren doorgroeien en met extra slagkracht en schaalgrootte meer en grotere projecten uitvoeren voor onze opdrachtgevers”.

Henk Jan Rijkse, CEO Supply Chain Company: “Om onze partners optimaal te kunnen blijven bedienen willen we blijven groeien en het spectrum aan digitaliseringsoplossingen continue uitbreiden. In Holland Capital hebben wij een waardevolle partner gevonden, die met haar ervaringen in het bouwen aan software implementatie spelers en het doen van add-on acquisities actief bij kan dragen aan het realiseren van onze ambities, zowel vanuit onze huidige kantoren als ook in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk”.

Hubert Verbeek, Managing Partner Holland Capital: “Vanuit onze ervaringen in de technologie en healthcare sectoren zien we grote kansen in de food & agri sector. Technologie speelt een steeds grotere rol in de vraag om de wereld op een duurzame en winstgevende manier te blijven voeden. Daarnaast speelt voeding een steeds belangrijkere rol in de preventie van ziektes en bij het naleven van een gezonde levensstijl. Sinds begin dit jaar focussen we ons actief op de food & agri markt. Wij zijn dan ook verheugd met de investering in Chainresult en Supply Chain Company en kijken ernaar uit om het bedrijf, samen met het management, te ondersteunen bij haar groeiambitie”.

Chainresult is in 2002 opgericht en is specialist op het gebied van Business Implementatie waarbij de focus ligt op het goed voorbereiden van organisaties, bedrijfsprocessen en master data voor een succesvolle implementatie en ingebruikname van business systemen waaronder ERP en andere supply chain toepassingen.

Supply Chain Company is in 2017 opgericht en is implementatiepartner van gerenommeerde supply chain planning solutions zoals Relex, Optimity en More Optimal. Supply Chain Company heeft een groot internationaal klanten portfolio.

Holland Capital heeft in de afgelopen 40 jaar op een verantwoorde en succesvolle wijze in meer dan 160 Nederlandse MKB-ondernemingen geïnvesteerd. Met een heldere investeringsstrategie is zij actief in de aantrekkelijke groeimarkten healthcare, technology en food & agri. Het ervaren en betrokken investeringsteam weet wat ondernemen is. Ze streeft naar een open, duurzame en professionele relatie met managementteams van de bedrijven waar zij in investeert, met het gezamenlijke doel om groei te realiseren. Holland Capital wordt ondersteund door een breed netwerk aan succesvolle ondernemers.