De vraag naar private label-ijs groeit en daarom breidt ijsfabrikant Holiday Ice zijn productiecapaciteit fors uit. Met drie nieuwe productielijnen, een gemoderniseerd transportsysteem en verdere automatisering verwacht het bedrijf uit Sint Nicolaasga binnenkort minimaal 25 procent meer ijsjes te kunnen produceren. Technologiepartner VSE speelt daarbij een belangrijke rol.

Holiday Ice produceert jaarlijks meer dan 600 miljoen ijsjes voor supermarkten en retailers in binnen- en buitenland. Ongeveer driekwart van de productie wordt geëxporteerd naar meer dan twintig landen. Om de groeiende vraag op te vangen, investeert de fabrikant in nieuwe productielijnen en verdere digitalisering van de fabriek.

Van instapmachine naar maatwerkoplossing

Voor de uitbreiding koos Holiday Ice bewust voor relatief eenvoudige productiemachines die samen met VSE worden aangepast aan de specifieke wensen van de fabriek.

“Wij hebben een instapmodel gekocht en bouwen dat samen om tot een machine die volledig aansluit op onze processen”, zegt algemeen directeur Roelof Knijn. “Denk aan functies zoals automatische folie-overname, het doseren van korrels in chocoladecoatings en een gebruiksvriendelijke bediening voor operators.”

Naast de besturing ontwikkelde VSE ook nieuwe bedieningsschermen waarop alleen de meest relevante informatie wordt getoond. Daarmee kunnen operators sneller reageren en efficiënter werken.

End-of-line als cruciale schakel

Een belangrijk onderdeel van de uitbreiding is het vernieuwde end-of-line-systeem. Via dit transportsysteem worden producten vanuit verschillende productielijnen naar verpakkingsmachines geleid, vervolgens gepalletiseerd en opgeslagen in de vriescel.

Omdat meerdere productielijnen samenkomen op één centrale transportbaan, is betrouwbaarheid essentieel. “Wanneer deze transportbaan uitvalt, ligt direct een belangrijk deel van de productie stil”, aldus Knijn.

Tijdens de recente modernisering van de vriesinstallatie werd daarom ook de complete besturing van het transportsysteem vervangen. Daarbij koos Holiday Ice voor een toekomstbestendige automatiseringsoplossing die verdere groei ondersteunt.

Voorbereid op voorspellend onderhoud

VSE verving de bestaande besturing door een nieuwe generatie Siemens-automatisering, gebaseerd op een SIMATIC S7-1500F-controller. Daarnaast werden intelligente SIRIUS-motorstarters geïnstalleerd die continu gegevens verzamelen over stroomverbruik, spanning, belasting en het gedrag van motoren.

Die data biedt mogelijkheden voor voorspellend onderhoud. Afwijkingen kunnen vroegtijdig worden gedetecteerd, waardoor ongeplande stilstand wordt voorkomen. Ook ontstaat meer inzicht in energieverbruik en piekbelasting.

Volgens procestechnoloog Paul Keuning was het belangrijk dat de complexiteit van het systeem niet zichtbaar werd voor operators. “Achter de schermen zit veel logica, maar voor gebruikers moet het eenvoudig blijven. Dat is goed gelukt.”

Hoewel Holiday Ice de beschikbare data nog niet volledig benut, worden nieuwe investeringen inmiddels standaard voorbereid op toekomstige Smart Industry-toepassingen.

Samenwerking als succesfactor

De samenwerking tussen Holiday Ice en VSE bestaat inmiddels meer dan tien jaar. Wat begon met het moderniseren van verpakkingsmachines is uitgegroeid tot een langdurig partnerschap op het gebied van industriële automatisering en motion control.

Volgens monteur Jan Jonkman zit de kracht vooral in de directe samenwerking. “De programmeurs van VSE beschikken niet alleen over softwarekennis, maar begrijpen ook de praktijk op de werkvloer. We kunnen snel schakelen zonder allerlei tussenlagen.”

Ook technisch manager Jan van Vuuren benadrukt het belang van langdurige ondersteuning. Via remote monitoring kunnen storingen vaak snel worden geanalyseerd en opgelost.

Technologie én mensen

Naast investeringen in automatisering investeert Holiday Ice nadrukkelijk in medewerkers. Het bedrijf werkt samen met regionale mbo-instellingen en leidt medewerkers intern op tot allround specialisten.

Voor Knijn vormt die combinatie van technologie en vakmanschap de basis voor verdere groei. “Wij produceren 24 uur per dag, zeven dagen per week. Dan zijn betrouwbaarheid, eigenaarschap en samenwerking cruciaal. Dankzij het vertrouwen in onze mensen en partners kunnen we blijven groeien zonder onnodige complexiteit toe te voegen.”

Met de nieuwe productielijnen, een slimmer logistiek systeem en verdere digitalisering zet Holiday Ice een volgende stap in de industrialisatie van zijn productieproces. Daarmee maakt de ijsfabrikant zich klaar voor verdere internationale groei in een markt waarin flexibiliteit, leverbetrouwbaarheid en efficiëntie steeds belangrijker worden.