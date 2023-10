De grootste kans voor uw bedrijf om ook in 2040 leidend te zijn, is door nieuwe samenwerkingen met andere bedrijven aan te gaan, want maar liefst 50 procent van het verdienvermogen van de Nederlandse hightech industrie moet komen uit nieuw te bouwen waardeketens. Dat is een van de bevindingen van het TNO-rapport ‘Hightech Industrie 2040’ dat onlangs verscheen. Helaas wordt er weinig aandacht aan deze economy of networks besteed in een internationale context. Terwijl ook in de grote industrielanden Duitsland en Frankrijk de arbeidsproductiviteit stagneert en de grote opgaven in de klimaattransitie alleen samen zijn op te lossen.

Vanuit Smart Industry en Holland Hightech ontwikkelen we al ruim een jaar samen met het Duitse Statista een dashboard dat op basis van data uit miljoenen documenten, onderzoeken, patenten en investeringen in technologie mogelijke nieuwe waardeketens visualiseert. Wat viel meteen op: er zijn diverse organisaties in Nederland en Duitsland met exact dezelfde ontwikkelingen bezig. Een andere voorzichtige conclusie die kon worden getrokken, is dat we op diverse fronten bedrijven missen die straks de nieuwe technologie concurrerend gaan ontwikkelen, produceren en onderhouden. De kernopgave van Smart Industry en Industrie 4.0.

Ik hoor u denken: ‘Duitsland, is dat niet het land van defecte regeringsvliegtuigen en treinen, waar je te weinig laadpalen vindt onderweg naar Oostenrijk en waar recent nog een tender werd uitgeschreven voor 8.000 faxen?’ Ja, Duitsland kent voldoende uitdagingen en zal zich ook voor een groot gedeelte opnieuw moeten uitvinden. Ik ben er echter van overtuigd dat we dat samen veel sneller en beter kunnen dan alleen. De tijd van alles zelf doen, is ook in Duitsland voorbij. De toekomst van de industrie in Europa ligt in een economy of networks.

ASML bouwt de meest complexe machine ter wereld. Strategische autonomie in optima forma, waar wereldleiders zich regelmatig over buigen. Zonder de jarenlange trouwe en innovatieve partnerships met Duitse spelers als Trumpf, Zeiss en vele andere was een dergelijke ontwikkeling niet mogelijk geweest.

Dat is ook een van de redenen waarom er sinds 2021 een Nederlands-Duitse technologie- en innovatiesamenwerking is, waarbinnen op het hoogste niveau over deze onderwerpen wordt nagedacht en deze worden vertaald naar concrete gezamenlijke projecten zoals het grensoverschrijdende Fieldlab Future Machinery.

Terug naar u als lezer van Link Magazine. Hoe kunt u bijdragen aan het verdienvermogen van de toekomst? Door vooral te zorgen dat u blijft innoveren, dat u wendbaar en concurrerend blijft en dat u met uw bedrijf in staat bent om gemakkelijk aan te haken op een of meerdere (nieuwe) waardeketens. Niet alleen binnen Nederland, maar ook daarbuiten als onderdeel van de nieuwe economy of networks.

Peter van Harten is directeur van Isah GmbH, Smart Industry-ambassadeur en auteur van het boek ‘Dein Unternehmen braucht einen Datenstecker’ waarvan binnenkort de tweede, herziene versie verschijnt.