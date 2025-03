Burgers Trailers, wereldwijd marktleider in dubbeldeck trailers, timmert flink aan de weg met deze zelfontwikkelde transportoplossing die 60 procent meer vracht kan meenemen dan een standaardtrailer. Bij ritten boven de 200 kilometer is de terugverdientijd minder dan een jaar, zo claimt het bedrijf uit Aalsmeer. En die boodschap slaat aan, getuige de omzetgroei van 5,5 miljoen euro in 2010 naar 50 miljoen in 2024. Inmiddels heeft het bedrijf voet aan de grond in vele Europese landen, maar ook in Chili en Japan. Focus op klant en innovatie moet uitmonden in verdere internationale expansie.

– ‘Dubbeldeck trailers zijn zeer geschikt voor landen waar lange afstanden worden gereden’

– ‘Klanten van ons moeten ketendenken om een dubbeldeck trailer goed in te zetten’

– ‘Bij 150 mensen moet je op een andere manier de informatieoverdracht gaan organiseren’

– ‘Zeker als de marktleider dubbeldeck trailers inzet, volgen andere klanten makkelijker’

‘We zijn nog heel klein in een enorme markt’

Als in 2002 de eerste dubbeldeck trailer wordt gebouwd, zet Burgers Trailers rasse schreden op deze nichemarkt voor maakbedrijven in de logistieke trailermarkt. Een eeuw geleden startte Koos Burgers (opa, eerste generatie) met voertuigen voor de agrarische sector, later gevolgd door de bouw van gesloten carrosserieën. Het bedrijf verhuisde van Kudelstaart naar Aalsmeer om bedrijven in bloementransport te bedienen. Nadat in de beginjaren 2000 de derde generatie aan het roer komt, wordt tevens de retail als klantengroep binnengebracht, waaronder Jumbo en Zeeman. Als in 2010 ook Action klant wordt, neemt de bouw van dubbeldeck trailers een hoge vlucht en wordt dit het coreproduct van Burgers Trailers.

No-brainer

Tot 2016 bedient het bedrijf puur de Nederlandse markt, maar dat verandert als Action een distributiecentrum in Parijs opent. Burgers Trailers gaat een samenwerking aan met trailerleverancier TIP om de trailers van Action te kunnen servicen. Vanaf 2019 wordt een eigen internationaal dealernetwerk opgezet, waarmee het bedrijf in bijna elk Europees land vertegenwoordigd is en verder ook in Chili en Japan. ‘Dubbeldeck trailers zijn zeer geschikt voor landen waar lange afstanden worden gereden, zoals Scandinavië’, zegt ceo Jeroen Naalden, die in 2023 samen met Anders Invest het bedrijf overkocht van de derde generatie Burgers. ‘Ons klantenbestand groeit mooi. Het is ook een no-brainer wanneer je met twee trailers kunt verplaatsen wat je anders met drie trailers zou doen, met twee in plaats van drie chauffeurs en twee keer benzine en tol betaalt in plaats van drie keer.’

Concurrentie is er wel, maar daar ligt Naalden niet wakker van. ‘Bij onze Duitse en Turkse concurrenten zijn dubbeldeck trailers goed voor maar een paar procent van de totale groepsomzet en zij zijn er niet op gericht die markt te vergroten.’ Bij de twee concurrenten in het Verenigd Koninkrijk vormen de afmetingen van de trailers een struikelblok. ‘Hun trailers zijn 5 meter hoog. Met de 4 meter hoge viaducten in Europa geeft dat direct problemen als ze hier gaan rijden. En onze Braziliaanse concurrent, die maar een beperkt aantal trailers bouwt, komen we alleen in Chili tegen.’

Klantgerichte innovaties

Focus op klant en innovatie is de werkelijke reden dat Burgers Trailers altijd in staat is geweest om zijn marktaandeel uit te breiden. ‘Intieme langdurige relaties opbouwen met klanten door verkoop, maar ook door service. Daarnaast is het product continu doorontwikkeld, onder meer met klantgerichte innovaties. En verder zijn onder invloed van lokale wet- en regelgeving aanpassingen gedaan’, aldus Naalden, die dit illustreert met enkele voorbeelden. ‘In Scandinavië zijn sneeuwkettingen bijvoorbeeld verplicht tussen oktober en Pasen. Standaard is hiervoor te weinig ruimte bij de wielkast. Door de ontwikkeling van een nieuwe wielkast hebben we meteen een nieuwe markt aangeboord in die regio. Daarnaast hebben we voor de Action een smartbox voor fleetmanagement ontwikkeld omdat het bedrijf behoefte had aan meer datamanagement rond de levenscyclus van trailers: waar de trailer rijdt, wie erin rijdt, welke truck ervoor staat, bandentemperatuur, status accu om te zien hoeveel de chauffeur nog kan laden en lossen, et cetera.’

‘Je kunt niet groeien zonder leveranciers’

Zelf is Naalden altijd bestuurder geweest in de maakindustrie. Zo werkte hij vijf jaar bij beursgenoteerde chipmachinebouwer Besi, dertien jaar bij hydrauliekspecialist Enerpac en was hij enkele jaren actief als interim-manager voor turn-around trajecten. ‘De marktpositie en potentie van Burgers Trailers om te groeien en zich te ontwikkelen waren voor mij doorslaggevende redenen om zelf de uitdaging aan te gaan met Burgers. Net als de mensen die er werken, die doen dat doorgaans al lang en zijn zeer betrokken.’

Potentie

Sinds zijn aantreden hanteert de ceo een organische groeistrategie om wereldwijd zo veel mogelijk marktaandeel te veroveren op de transportmarkt. ‘De focus ligt met name op de dubbeldeck trailer, dat is onze kracht. Wereldwijd worden er jaarlijks 300.000 trailers verkocht, in 20 procent van de gevallen – 60.000 stuks – kun je een dubbeldeck trailer inzetten. In 2024 zijn daar wereldwijd maar 400 van verkocht, waarvan 60 procent door ons. Daar zit de potentie.’

Daarnaast past de dubbeldeck trailer in het plaatje van Nederlandse en Europese wetgeving rond duurzaamheid. ‘40 procent minder CO 2 -uitstoot als je dit type trailer inzet. Ook leggen we steeds vaker zonnepanelen op het dak van onze trailers en hebben we een eerste trailer in aanbouw met een elektrische as, zodat je minder brandstof nodig hebt om van A naar B te komen. Hoewel de Nederlandse overheid hierin een restrictief beleid voert – de RDW geeft geen goedkeuring voor het terugleveren van energie van trailer naar truck in tegenstelling tot meerdere Europese landen waaronder België en Duitsland – vragen de internationale markt en Europese wetgeving om dit soort innovaties.’

In ketens denken

Tegelijkertijd zijn er veel redenen waarom dat potentieel nog niet benut wordt. Het product is nog niet bekend, complexer in gebruik, want een klant moet zijn logistieke proces aanpassen. ‘Meer laden en lossen, dus dat duurt wat langer, het gewicht dat je mag vervoeren vereist aanpassing net als de hoogte van maximaal 1 meter 84. Klanten van ons moeten ketendenken om een dubbeldeck trailer goed in te zetten. Als dat voor elkaar is, kunnen zij met veel succes goedkoop en duurzaam transporteren’, stelt Naalden.

Omgekeerd moet Burgers Trailers zich aanpassen aan internationale regels. ‘Voor Walmart rijden we al in Chili met Europese technologie. Om de Noord-Amerikaanse markt te kunnen betreden, hebben we echter een UL-certificering nodig. Daarnaast hebben we net een eerste trailer naar Japan vervoerd. De wegen zijn daar smaller en dus mag de buitenmaat van een dubbeldeck trailer maximaal 2 meter 50 zijn. Dat betekent dat je bijvoorbeeld alle verlichting in de panelen moet wegwerken.’

Groei en diversiteit

Als je meer dubbeldeck trailers wilt verkopen, moet je ze ook kunnen maken en dus is de productiecapaciteit de afgelopen vijftien jaar uitgebreid van veertig naar ruim driehonderd trailers per jaar. Met het project Burgers Bouwt Beter wil het bedrijf anticiperen op verdere groei en diversiteit in klantportfolio in Nederland en daarbuiten. Naalden: ‘Daarvoor hebben we meer engineering, werkvoorbereiding en projectmanagement nodig. De eerste trailer voor Japan wijkt namelijk op veel facetten af van de Action-trailer. Die vaardigheden en kennis van alle dimensies moeten bij engineering en productiepersoneel aanwezig zijn om internationaal te kunnen leveren.’

En dus zet Naalden in op lean manufacturing om met dezelfde of iets meer mensen de output aan trailers te vergroten. ‘Verder zullen we de toleranties van de onderdelen van het product meer moeten bewaken en aanscherpen om sneller te kunnen bouwen en meer output uit de bestaande fabriek te realiseren. En ook onze internationale dealers moeten trainen, zodat de tweedelijnsservice goed loopt.’ De eerste tekenen zijn gunstig. In 2024 groeide de omzet met 35 procent en vestigde Burgers Trailers een nieuwe record met ruim driehonderd verscheepte trailers. ‘Dit jaar denken we dat record te breken omdat de marktvraag toeneemt. We zijn nog heel klein in een enorme markt. Afhankelijk van de mate waarin we ons aanpassen aan internationale wet- en regelgeving en ons succesvol profileren, zullen we steeds meer dubbeldeck trailers weten te verkopen.’

Samenwerking met de supplychain is daarin essentieel. ‘Je kunt niet groeien zonder leveranciers. Omdat we steeds meer een assemblagebedrijf en minder een productiebedrijf worden, heb je betrouwbare leveranciers nodig die met ons meegroeien in de komende jaren’, aldus Naalden, die dan ook flink heeft geïnvesteerd in de inkooporganisatie. ‘Goede communicatie over alle onderdelen is een must, zeker als je een ander model gaat ontwikkelen vanwege bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Daarnaast moeten leveranciers hoge volumes en technologische ontwikkelingen aankunnen en concurrerend zijn op prijs. Maar bovenliggend thema is kwaliteit van de onderdelen, zodat we snel trailers kunnen bouwen. Anders loop je vast.’

Eén informatiesysteem

Om de groei in goede banen te leiden is digitalisering onmisbaar. Zo wordt momenteel gewerkt aan de implementatie van een nieuw ERP-systeem. ‘Vanwege de groei in de afgelopen tien jaar zijn steeds pakketten toegevoegd aan het bestaande systeem, zoals planning, engineering en configuratie. Met 25 man personeel is dat goed te overzien, maar bij 150 mensen en 50 miljoen euro omzet moet je op een andere manier de informatieoverdracht gaan organiseren’, zegt Naalden. ‘Dus gaan we alle onderdelen nu stap voor stap integreren in één systeem.’ Daarnaast zet Burgers Trailers via een vernieuwde website in op meer communicatie met de klant.

Binnenkort vliegt Naalden naar Japan om een tweede order te bespreken in de hoop op een even succesvol traject als in Chili. ‘Daar zijn we ook begonnen met één prototype, gevolgd door een serie van vijf en in 2024 ging het om vijftien trailers. Zeker als de marktleider dubbeldeck trailers inzet, volgen andere klanten makkelijker’, stelt Naalden, die in de nabije toekomst de leidende positie van Burgers Trailers in de dubbeldeck trailermarkt verder wil uitbouwen en vergroten. ‘Als de markt wereldwijd gaat groeien van 400 naar 1.000 trailers per jaar, komt het grootste deel daarvan bij ons terecht. Dus zullen we nog meer internationale klanten en dealers krijgen en onze productiecapaciteit verder uitbouwen.’