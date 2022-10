Hoe de servitization-trend een digitale basis vormt voor proces-oem’ers

Het Industrial Internet of Things (IIoT), nieuwe digitale bedrijfsmodellen zoals Everything as a Service (XaaS) en servitization: ze zorgen voor grote veranderingen in industriële omgevingen. Verdere technologische doorbraken als IT/OT-integratie, cloud computing, universele automatisering en AI helpen fabrikanten wereldwijd om innovatiever te werk te gaan bij het opbouwen van een digitaal bedrijf, het vereenvoudigen van verwerkingstaken en het oplossen van traditionele knelpunten.

Digitale technologische ontwikkelingen scheppen mogelijkheden voor een grotere operationele flexibiliteit en veerkracht. Ze helpen de industrieën van de toekomst om te gaan met de risico’s en onzekerheden van onder andere vraag- en aanbodschommelingen op de markt, klimaat- en sociale veranderingen en bijscholing van mensen voor een digitale wereld en cyberbeveiliging.

Proces-oem’ers die digitale diensten leveren, zorgen voor de transitieversnelling van de volgende generatie industrieën. Deze integratie van diensten, ook wel servitization genoemd, creëert een nieuwe mogelijkheid voor deze oem’ers om de productieprocessen van eindgebruikers te vereenvoudigen en tegelijkertijd de prestaties te optimaliseren.

Samenwerking technologieleveranciers en process-OEM’s stimuleert digitale business

Servitization wordt mogelijk gemaakt door de software- en productinnovaties van leveranciers van industriële automatiseringsoplossingen en de industriekennis van proces-oem’ers, die de relaties tussen industriële kerntechnologieën en de processen die ze ondersteunen goed begrijpen.

Op software gebaseerde serviceoplossingen, helpen de procesuitdagingen van eindgebruikers aan te pakken en stimuleren de snelle groei van de inkomsten uit diensten voor oem’s in de procesindustrie.

Een voorbeeld: superieure datatoegang, data-consolidatie en data-analyse zijn nu mogelijk bij voedsel- en drankoperaties, samen met beslissingsondersteuning en benchmarking van Clean-In-Place (CIP)-machines op meerdere locaties. Dit verbetert de end-to-end traceerbaarheid door besmetting sneller te voorkomen, productievertragingen te beperken, naleving van de regelgeving makkelijker te maken en de CO2-uitstoot te verminderen.

Een ander voorbeeld waar digitale hulpmiddelen de inkomsten van proces-oem’ers kunnen verhogen, is op het gebied van onderhoud van activa. Algoritmen op basis van big data bevorderen het concept van predictief onderhoud door nauwkeurige voorspellingen van toekomstige storingen aan apparatuur mogelijk te maken. Uit een recent McKinsey-rapport blijkt dat met AI versterkt voorspellend onderhoud van industriële apparatuur, de onderhoudskosten met 10%, de stilstandtijd met 20% en de inspectiekosten met 25% kan verminderen. Bovendien gebruiken ze in veel industriële omgevingen tablets waar de onderhoudsstappen nu als afbeeldingen worden getoond. Dit maakt de onboarding van nieuwe werknemers sneller en de uitvoering van onderhoudstaken veiliger.

Fabrieks- en bedrijfsmanagers maken graag gebruik van dit soort tools, zodat ze de traditionele initiële CapEx-uitgaven kunnen minimaliseren wat de OpEx-uitgaven op langere termijn weer ten goede komt. Proces-oem-bedrijven zijn bijzonder geïnteresseerd in de implementatie van dergelijke digitale tools omdat ze helpen bij:

snellere levering van duurzamere automatiseringsoplossingen;

het verdiepen van de relaties met eindgebruikers gedurende de gehele levenscyclus van de machine;

het zorgen voor inzichtelijke analyses voor besluitvorming aan eindgebruikers, in plaats van alleen maar apparatuur;

de uitbreidingsmogelijkheden om digitale omgevingen van eindgebruikers te ondersteunen.

Open hardware-agnostische oplossingen versnellen de servitization-trend

Sommige van de nieuwe digitale hulpmiddelen maken ook de evolutie naar universele automatisering mogelijk. De game-changer binnen software- en activa-gecentreerde automatisering is het hergebruiken van bestaande systemen en plug and produce draagbare en interoperabele oplossingen.

Universele automatisering optimaliseert de IT/OT-convergentie en effent het pad voor zelfconfigurerende, zelfherstellende, snel herprogrammerende systemen die snelheid en wendbaarheid stimuleren. Deze openheid is essentieel om fabriekeigenaars in staat te stellen flexibel en veerkrachtig te blijven in deze turbulente markt.

Sander van Dasselaar, VP Industrial Automation cluster Belgium & the Netherlands van Schneider Electric