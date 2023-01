HOAF, één van de weinige spelers in Europa op het gebied van duurzame onkruidbeheersing, maakt vandaag bekend dat zij Wim van Breda BV omarmt als verkoop- en servicepartner voor Openbaar Groen. Afgelopen week ondertekenden Gerben Hilboldt namens HOAF en Dick van Breda van Wim van Breda BV, de distributieovereenkomst. HOAF ontwikkelt, produceert en verkoopt thermische onkruidbeheersingsapparatuur. Wim van Breda BV is dé toonaangevende specialist in machines voor het onderhouden van wegen, wegbermen en sloten.

Productontwikkeling en onderzoek

Reden van de samenwerking is de geïntensiveerde focus op de energietransitie. HOAF is onderdeel van NieuweWeme Groep, die vorig jaar werd overgenomen door Koolen Industries. Als onderdeel van de Koolen Industries Products Group, heeft NieuweWeme zich ontplooid als productiebedrijf met hogere volumes en zullen delen binnen NieuweWeme, waaronder HOAF, zich volledig gaan richten op de energietransitie.

“Voorheen hielden we alles in eigen handen: van productontwikkeling tot distributie. De overname was een mooie kans om de hele organisatie eens tegen het licht te houden”, aldus Menno Looman, agronomist bij HOAF. Het bedrijf heeft de ambitie om chemievrije onkruidbeheersing nog duurzamer te maken. Hiermee zorgen zij ervoor dat de producten aansluiten bij de huidige tijdgeest en vraag uit de markt. “Dat vraagt veel aandacht voor productontwikkeling en onderzoek, waar we de komende tijd de focus op leggen.”

Alle vertrouwen

HOAF vertrouwt de verkoop en distributie voor Openbaar Groen toe aan Wim van Breda BV, al Sinds 2015 dealer van de HOAF-onkruidbranders. Menno licht toe: “Voor de verkoop en service in Nederland is Wim van Breda de perfecte partner; zij pakken dit gestructureerd aan met volledige aandacht voor de eindklant. Het is een bedrijf dat in oplossingen denkt voor hun klanten, meer dan dat ze vanuit machines denken.”

“We zijn al een tijdje dealer van HOAF en daardoor past het bij ons”, vult Wim van Breda aan. “Denken in oplossingen is inderdaad één van onze sterke punten. We hechten bovendien veel waarde aan het geven van advies en een goede training aan de mensen die met de machines moeten werken.”

Modulaire aanpak en toekomst

HOAF heeft vijftien verschillende producten, waarbij zoveel mogelijk dezelfde componenten worden gebruikt. Hierdoor is het bedrijf in staat snel en eenvoudig onderhoud en service te leveren, aan zowel klanten als dealers.

HOAF is al bezig met het zoeken naar alternatieven voor gas. Daarmee kan het bedrijf synergie halen uit de overname door Koolen Industries én belangrijke stappen zetten in de energietransitie. “De samenwerking met Wim van Breda geeft ons de ruimte om volop te ontwikkelen.”