Business Park Aviolanda en Vliegbasis Woensdrecht hebben onlangs gezamenlijk hun nieuwe merknaam en pay-off gelanceerd: HIVE Aerospace Collective – We maintain the future. De nieuwe naam moet bijdragen aan een duidelijke en gezamenlijke (inter)nationale positionering als civiel-militair Aerospace MRO&U-cluster, waar overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de Koninklijke Luchtmacht hun krachten bundelen om de toekomst van de civiele en militaire luchtvaart te onderhouden.

Een nauwe civiel-militaire samenwerking vormt het fundament van HIVE. Om ervoor te zorgen dat vliegtuigen en helikopters kunnen blijven vliegen, hebben beide partijen de handen ineengeslagen. Niet alleen wat onderwijs en onderhoud betreft, maar ook voor voortgang op belangrijke thema’s zoals duurzaamheid, human capital en innovatie. Voor de Luchtmacht is de samenwerking met de industrie een vereiste voor het kunnen blijven leveren van de benodigde air power.

Managing Director Ivo van der Vlis: ‘Als we er in de toekomst nog willen zijn, dan moeten we de uitdagingen mét elkaar het hoofd bieden. Dus werken we niet alleen samen vanuit ambitie, maar ook vanuit pure noodzaak.’ Het merk HIVE Aerospace Collective is ontwikkeld om naamsbekendheid te creëren en hiermee belangrijke doelgroepen aan te trekken. Primair zijn dit nieuwe studenten, potentiële medewerkers en innovatieve bedrijven met aanvullende capabilities. ‘Die hebben we allemaal nodig voor onze clusterontwikkeling, ter ondersteuning van de luchtvaart.’ De keuze voor de naam HIVE Aerospace Collective weerspiegelt de kracht van een samenwerkende gemeenschap, die met elkaar de toekomst van de luchtvaart onderhoudt.