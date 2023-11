Hittech Group en 3T Additive Manufacturing zijn van plan om in het komende jaar een joint venture op te richten in Duitsland of Nederland. Ze gaan elkaars marktexpertise en productiekennis samenbrengen om om verschillende markten te bedienen.

De bedrijven gaan samenwerken met de intentie om een nieuwe samenwerking op te zetten om het bestaande productportfolio binnen de halfgeleidermarkt uit te breiden. Het creëren van een ecosysteem voor de industrialisatie van eindproducten voor klanten, van ideegeneratie tot geavanceerde en slimme productie.

Hittech Group streeft er altijd naar de beste te zijn in wat ze doen. “Al in een heel vroeg stadium gaven we aan dat additive manufacturing een cruciale rol gaat spelen in ons industriële landschap” zegt Marco Verloop, COO van Hittech Group. “We hadden toen de keuze om ofwel een aantal machines te kopen en zelf aan de slag te gaan, of we konden samenwerken met de beste bedrijven die er zijn. Bij Hittech hebben we voor het laatste gekozen.” Voor Hittech Group was de samenwerking met 3T een logische stap. “Samen hebben we additive manufacturing succesvol geïntroduceerd bij een van onze grootste klanten”, zegt Marco Verloop.

“Voor 3T is de samenwerking heel zinvol, “zegt Daniel Johns, CEO van 3T Additive Manufacturing. “In Hittech herkenden we dezelfde waarden, openheid en professionaliteit waar 3T voor staat, en zij hebben een sterke positie in de semicon markt, het betekent dat we samen een hogere waarde en uniek dienstenaanbod kunnen creëren voor de Klanten.”

Dan Johns legt uit “de kern van ons bedrijf is een sterke visie op het bepalen van de duurzame productienorm en een toegewijd geloof dat netto nul haalbaar is als we de hele waardeketen benutten. We kunnen dit niet alleen en daarom willen we onze samenwerking met Hittech verdiepen. Samen kunnen we een route bieden naar component decarbonisatie door onze expertise te combineren.”

Deze win/win-formule is nu klaar voor de volgende stap, namelijk het uitbreiden van de samenwerking met de intentie om samen een joint venture op te zetten. Marco Verloop verklaart: “We geloven dat deze stap onze propositie zal verstevigen en niet alleen onze bedrijven, maar ook onze klanten ten goede zal komen, aangezien zij aan de slag gaan met de door de experts gebundelde kennis en ervaring om plaats te maken voor nieuwe producten, terwijl we rekening houden met onze mondiale voetafdruk en duurzaamheidsdoelstellingen.”

Hittech Group is een belangrijke leverancier en partner voor klanten in de markten Semicon, Analytische Apparatuur, Medtech en Robotica en Automatisering. Hittech ontwikkelt en produceert technologische oplossingen, systemen en onderdelen van hoge kwaliteit. Hittech is een groep van 9 gespecialiseerde bedrijven met assemblage- en productie-expertise. Hittech is ook gespecialiseerd in hightech fijnmechanische productie.

Hittech Group heeft ongeveer 750 werknemers met vestigingen in Nederland, Duitsland en Maleisië.

3T Additive Manufacturing is een bedrijf binnen de Beamit Group, en is gespecialiseerd in het leveren van ‘ready for assembly’ producten door gebruik te maken van Advanced Manufacturing technologieën. 3T Additive Manufacturing is actief binnen de ADS, Energy, Oil&Gas, Semicon en industriële markten; 3T Additive Manufacturing is ook gespecialiseerd in serie fabricage programma’s door zijn uitgebreide end-to-end waardeketen. De Beamit Group heeft ongeveer 110 werknemers en productiefaciliteiten in Italië en het Verenigd Koninkrijk.