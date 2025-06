Technologieontwikkelaar Demcon heeft zijn belang in Dutch United Instruments (DUI) verkocht aan het Amerikaanse QED Technologies International. DUI – gespecialiseerd in contactloze metrologie van optische componenten – sluit naadloos aan bij het portfolio van QED, wereldwijd toeleverancier van precisie-oplossingen voor de productie van hoogwaardige optica. De overname markeert de succesvolle opschaling van DUI, dat in 2017 werd opgericht om TNO’s baanbrekende Nanomefos-technologie naar de markt te brengen.

“Als technologiepartner en mede-investeerder hebben wij DUI begeleid van deeptech-startup tot volwassen scale-up,” zegt Demcon-CEO Dennis Schipper. “Met QED als nieuwe eigenaar krijgt het bedrijf toegang tot een wereldwijd klantenbestand én groeikapitaal.”

Ketenversterking in optomechatronica

DUI ontwikkelt instrumenten voor non-contact metrologie van optische componenten als lenzen en spiegels – cruciaal voor toepassingen in onder meer ruimtevaart, medische technologie, defensie en semicon. In samenwerking met TNO en Demcon werden de afgelopen jaren tientallen systemen ontwikkeld en wereldwijd uitgerold. DUI verkocht inmiddels zestig metrologiemachines, waarvan het merendeel actief is bij klanten in Europa en Azië.

Managing director Gerard van den Eijkel: “We bevinden ons in een nichemarkt met hoge toetredingsdrempels. Om internationaal te kunnen opschalen, heb je een breder portfolio én stevige reputatie nodig. QED brengt beide in. Samen bieden we klanten complete productieoplossingen – van metrologie tot polijsten – waarmee we ons onderscheiden van aanbieders van losse machines.”

Strategische groei onder Amerikaanse vlag

Voor QED – zelf actief in metrologie én polijstechnologie – is DUI een versterking van het eigen aanbod. “De toevoeging van DUI en de Nanomefos-technologie onderstreept onze inzet op innovatie en versterkt onze positie in optica en semicon,” aldus QED-CEO Michael Mohammadi. DUI’s vestiging in Delft wordt het Europese hoofdkantoor van QED Technologies.

Rens Henselmans, de CTO van DUI en grondlegger van de Nanomefos-technologie, gaat bij QED de wereldwijde metrologie-activiteiten leiden. Van den Eijkel blijft verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de Europese operatie: “QED heeft de ambitie om het Europese marktaandeel substantieel te vergroten. Vanuit Delft gaan we daaraan bouwen.”

Demcon: waardecreatie via deeptech-ondernemerschap

De verkoop past binnen de strategie van Demcon om via ondernemerschap bij te dragen aan technologische vooruitgang met maatschappelijke waarde. “Wij investeren in bedrijven die technologische doorbraken naar de markt brengen – altijd met het oog op schaalbaarheid, relevantie en impact,” zegt Schipper. “DUI is daar een mooi voorbeeld van: gestart vanuit Nederlandse kennis, doorontwikkeld tot exportproduct van wereldklasse.”

Demcon (1.100+ medewerkers) ontwikkelt, produceert en levert technologie en systemen voor medische, industriële en maatschappelijke toepassingen. De onderneming stimuleert ondernemerschap en investeert in deeptech-innovaties met impact.



Dutch United Instruments (25 medewerkers, Delft) ontwikkelt contactloze metrologiesystemen voor complexe optische componenten. DUI ontstond uit TNO-technologie en groeide dankzij sterke partnerships uit tot marktspeler in Europa en Azië.

QED levert high-end oplossingen voor optische productieprocessen, met toepassingen in semicon, aerospace en R&D. Het bedrijf is onderdeel van investeringsmaatschappij Quad-C Management.