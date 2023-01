De sessie zal met een aantal sprekers ingaan op de volgende onderwerpen:

Onderwijs en Skills voor waterstof door Hogeschool Rotterdam Een bedrijf dat actief is in de waterstof (meer info volgt) Het Hydrogen Competence Centre en wat het wil betekenen voor het MKB

Waar staat het HCC nu?

De afgelopen maanden heeft &flux in opdracht van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam en InnovationQuarter een verkenning gedaan naar waar dit HCC aan moet voldoen. Deze informatie is opgehaald door vele gesprekken met het MKB (o.a. op ZIE HiDelta), overheden, onderwijsinstellingen en brancheorganisaties die bezig zijn met waterstof. Uit deze informatie is een eerste werkprogramma opgezet.

De komende maand wordt dit programma verder uitgewerkt met meer details en wordt aangevuld door nog een ronde gesprekken met relevante partijen. De volgende uitgewerkte versie van het werkprogramma willen we graag tijdens de bijeenkomst op 24 januari bij jullie toetsen.

Voor vragen of opmerkingen over het HCC kun je mailen naar Mark Zuyderwijk (mark@nflux.nl).