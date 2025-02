André Boer (directeur Hi Delta) en Niels Langenhuizen (directeur SDK Vastgoed en MICS-ontwikkelaar) gaven op 20 februari in Schiedam het startsein voor een veelbelovende samenwerking in de mechatronicasector. Voor de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam, MICS, betekent dit partnerschap een uitgelezen kans om zich in de regio verder te ontwikkelen als innovatiehub. De samenwerking werd bekrachtigd tijdens de maandelijkse Break to Innovate-netwerkbijeenkomst op de campus.

Samenwerking

De netwerkorganisatie Hi Delta versterkt de Zuid-Hollandse maakindustrie door bedrijven, kennisinstellingen en overheden met elkaar te verbinden. Voor de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam (MICS) betekent dit partnerschap een mooie kans om zijn rol als innovatiehub in de regio verder uit te bouwen en samen te werken aan een sterke mechatronica sector. MICS biedt Hi Delta de gewenste ruimte voor innovatie, talent en samenwerking, zodat bedrijven en onderwijsinstellingen nog succesvoller kunnen worden.

Voor MICS is een sterk ecosysteem, waarin talentontwikkeling, innovatie en samenwerking centraal staan, de sleutel tot succes. Een sterk netwerk is hierbij van cruciaal belang. Hi Delta biedt die mogelijkheid, waardoor de samenwerking met MICS een waardevolle stap vooruit is.

‘Als het centrale platform voor de Zuid-Hollandse technologische sector heeft Hi Delta een groot en relevant netwerk dat wij graag het podium geven. Gezamenlijk bieden we toegang tot waardevolle expertise, technologie en talent’, zegt Niels Langenhuizen (Directeur SDK Vastgoed en ontwikkelaar van MICS). ‘Het unieke Zuid- Hollandse ecosysteem, met een sterke focus op kennisdeling en samenwerking, kan elkaar naadloos vinden op MICS. Op deze manier bieden Hi Delta en MICS nog meer kansen voor de maakindustrie.

Hi Delta partners gevestigd op MICS

De Mechatronica-campus is volop in aanbouw en wordt dé hotspot voor de mechatronica-industrie in Zuid-Holland. Verschillende Hi Delta-partners zoals Metrohm, Boers & Co. en FMI zijn al onderdeel van MICS. Door de nabijheid van kennis, talent en innovatie zorgen MICS en

Hi Delta er samen voor dat de Zuid-Hollandse maakindustrie zich optimaal kan doorontwikkelen.

André Boer (directeur Hi Delta): ‘Hi Delta heeft als doel om bedrijven in de maakindustrie beter met elkaar te verbinden en hun gezamenlijke potentieel te vergroten. Dat doen we door samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden, en regionale verbanden te stimuleren. Bijvoorbeeld via netwerkbijeenkomsten, kennissessies, bedrijfsbezoeken of evenementen zoals ZIE 2025 op 27 maart in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Samen met MICS dragen we bij aan de positionering van de regio Zuid-Holland als koploper in de technologische sector. De samenwerking met een campus als MICS is hierbij voor ons onmisbaar.’