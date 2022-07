Tijdens een speciaal werkbezoek van de Metaaluniedirectie Jos Kleiboer en Adriaan Vonk, en Metaalunievoorzitter Fried Kaanen is Het Packhuys bv in Halsteren (Noord-Brabant), officieel verwelkomd als 15.000e lid van Metaalunie. Pierre Hagenaars, trotse directeur van het bedrijf, nam de bijbehorende plaquette in ontvangst. Hij gaf een rondleiding door het bedrijf dat leverancier is van kwalitatief hoogwaardige doseersystemen, verpakkingsmachines en complete verpakkingslijnen voor de voedingsmiddelen verwerkende- en verpakkende industrie.

‘Het Packhuys bv is een professioneel, innovatief en klantgericht bedrijf, met 14 gedreven en enthousiaste medewerkers die allemaal streven naar het verlenen van service met een grote S’, vertelde Hagenaars tijdens de rondleiding. ‘Dit realiseren we door een flexibele en oplossingsgerichte opstelling, gecombineerd met een no-nonsense mentaliteit. We beschikken over een eigen werkplaats en volledig ingerichte demonstratieruimte met diverse doseer- en verpakkingsmachines.’

15000 leden

Ondanks de coronapandemie in 2020 en 2021 staat de mkb-maakindustrie er anno 2022 goed voor. Ondernemers keken na een onzekere periode weer vrij snel optimistisch naar de toekomst. Ze schikten zich moeiteloos naar de coronamaatregelen, namen pragmatisch het heft in eigen hand en gingen verder met ondernemen in plaats van stilzitten. Al die mooie mkb-maakbedrijven bij elkaar genereren samen een omzet van ca. 30 miljard euro en bieden werkgelegenheid aan ruim 180.000 vakmensen! Ze maken producten en leveren diensten die onmisbaar zijn voor de hele keten van de maakindustrie, wereldwijd. Dat maakt de mkb-maakindustrie een sector waar niemand omheen kan en waar Metaalunie dan ook uitermate trots op is. De 15000 leden maken in groeiende mate gebruik van Metaaluniedienstverlening die ze verder helpt met ondernemen, innoveren en in grote mate ontzorgt. Metaalunie richt haar activiteiten op bedrijven in de Metaal en Techniek, in uiteenlopende sectoren als machine- en apparatenbouw, metaalwaren, meet- en regeltechniek, elektronica, engineering, las- en constructiewerk, gereedschappen, gietwerk, jachtbouw, verspaning, plaatbewerking, landbouwmechanisatie, revisie en onderhoud, en ook handel en service.