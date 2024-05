Minister-president Hendrik Wüst: “Onderzoek, ontwikkeling en industriële toepassing horen hier in Noordrijn-Westfalen nauw bij elkaar. We nemen wereldwijd al een leidende positie in op het gebied van batterijonderzoek. De Fraunhofer FFB in Münster zal tot ver buiten Noordrijn-Westfalen een belangrijke bijdrage leveren om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst een sterke industriële locatie met zekere, goede banen blijven en dat we onze ambitieuze klimaatbeschermingsdoelstellingen kunnen bereiken. De opening van FFB PreFab – slechts twee jaar na de eerste spadesteek – is een belangrijke stap op deze weg.”

Voorzitter van de Fraunhofer-Gesellschaft Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka: “Met de opening van PreFab bereiken we een belangrijke mijlpaal voor de Fraunhofer-Gesellschaft, de FFB-onderzoeksproductie voor batterijcellen en vooral voor een duurzame en concurrerende batterijproductie in Europa. Met innovatieve machinetechnologie slaan we een brug tussen onderzoek en industrie voor een duurzame Europese batterijproductie. Ik wil mijn oprechte dank uitspreken voor de samenwerking met de industrie, de politiek en onze partners, waaronder het federale ministerie van Onderwijs en Onderzoek, de deelstaat Noordrijn-Westfalen, de stad Münster en onze locatiepartners, evenals mijn collega’s van de Fraunhofer-instituten. Samen hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt in het batterijonderzoek en zetten we een belangrijke stap naar een duurzame toekomst.”