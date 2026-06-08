De Chinese leverancier van 3D-visiesystemen en AI-camera’s Orbbec zet een nieuwe stap in zijn internationale groeistrategie. Het bedrijf is gestart met de bouw van een nieuwe productiefaciliteit in Vietnam, waarmee het zijn wereldwijde leveringscapaciteit en weerbaarheid van de toeleverketen verder wil versterken.

De nieuwe fabriek, RVMC genaamd, verrijst op het industrieterrein Thuan Thanh in de provincie Bac Ninh, een regio die zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een belangrijk productiecentrum voor internationale technologiebedrijven. De faciliteit krijgt een oppervlakte van meer dan 100.000 vierkante meter en moet in 2027 operationeel zijn.

Volgens Orbbec is de investering een direct gevolg van de snelgroeiende vraag naar robotica, industriële automatisering en AI-gedreven systemen. Naarmate toepassingen zoals humanoïde robots, autonome mobiele robots en slimme industriële systemen verder doorbreken, stellen klanten steeds hogere eisen aan levertijden, productiecapaciteit en leveringszekerheid.

De fabriek in Vietnam gaat zich richten op de productie van 3D-visiesensoren en intelligente hardware voor internationale markten. Daarmee ontstaat naast de bestaande productielocaties in China een tweede belangrijke productiepijler voor het bedrijf.

De uitbreiding past binnen een bredere trend waarbij technologiebedrijven hun productie geografisch spreiden om risico’s in de toeleverketen te beperken. De combinatie van productiecapaciteit in China en Vietnam moet Orbbec meer flexibiliteit bieden bij het bedienen van klanten wereldwijd.

Naast de bouw van de nieuwe fabriek werkt het bedrijf ook aan de opstart van een eerste productielijn buiten China, die op korte termijn operationeel moet worden. Daarmee ontstaat een gefaseerde aanpak waarbij de nieuwe fabriek de basis vormt voor verdere opschaling in de komende jaren.

Robotica als groeimarkt

Orbbec positioneert zich als leverancier van 3D-visietechnologie voor onder meer robotica, 3D-scanning, biometrie en industriële automatisering. De onderneming ontwikkelt zowel sensoren als de onderliggende chips en software.

De bestaande productiefaciliteit in China, die eind 2024 in gebruik werd genomen, moet uiteindelijk miljoenen sensoren per jaar kunnen produceren. Daarnaast levert het bedrijf contract manufacturing-diensten aan ontwikkelaars van onder meer revalidatierobots, robotmaaiers, magazijnrobots, schoonmaakrobots en humanoïde robots.

Volgens CFO Brent Chan markeert de investering in Vietnam een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van het bedrijf. “De bouw van RVMC betekent niet alleen de start van een nieuwe fabriek, maar ook een belangrijke versterking van ons wereldwijde productie- en leveringssysteem. Met een multi-site productiestrategie willen we onze supply chain verder versterken en klanten wereldwijd beter ondersteunen.”

Voor de maakindustrie laat de investering zien hoe snel de markt voor robotica en AI-systemen professionaliseert. Waar technologiebedrijven zich voorheen vooral richtten op productontwikkeling, wordt productiecapaciteit steeds vaker een strategische factor om wereldwijde groei mogelijk te maken.